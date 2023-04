Kult-Süßigkeit "Raider" kehrt zurück in die Supermarkt-Regale

Ein Klassiker kommt zurück in die Supermärkte: der Schokoriegel "Raider" - jedoch nur für kurze Zeit. Dahinter steckt eine Marketing-Aktion des Herstellers Mars.

Auch heute kann man den Riegel noch in den Supermarktregalen finden - inzwischen unter dem Namen "Twix". 1991 änderte Mars den Namen des Klassikers "Raider" in "Twix", um ihn an den internationalen Markt anzupassen. Am Riegel selbst hat sich nichts verändert: Der Doppelkeks mit Karamell und Schokolade ist auch heute noch beliebt.

Der Verkauf der Kult-Süßigkeit "Raider" soll im Juni starten

Das Comeback des Schokoriegels "Raider" dürfte nun bei einigen Kindheitserinnerungen wecken. Mars Wrigley erklärt in einer Pressemitteilung, dass die neue "Raider" Sonderedition in nostalgischer Retro-Verpackung und mit historischem Schriftzug für kurze Zeit wieder auf den Markt kommt. Der Verkauf der Limited Retro Edition startet im Juni.

