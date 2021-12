Zug erfasst Pizza-Lieferwagen und schleift ihn 50 Meter mit

In Krefeld ist ein auf Gleisen liegengebliebenes Auto von einem Zug erfasst und 50 Meter weit geschoben worden. Der Fahrer des Pizzataxis konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In Krefeld-Forstwald hat ein Zug am Dienstag an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und etwa 50 Meter auf den Gleisen mit sich geschleift. Die Feuerwehr berichtete am Abend, dass der Unfall um kurz vor 19 Uhr passierte. „Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Vom Zug erfasst: Pizzataxi sprang nicht mehr an

Das Pizzataxi soll plötzlich auf den Gleisen ausgegangen und nicht mehr angesprungen sein. Der Fahrer des Wagens flüchtete in letzter Sekunde aus dem Pkw. Eine heranfahrende Regionalbahn rammte das Auto. Von den 60 Fahrgästen der Bahn wurde ebenfalls niemand verletzt. Zum genauen Ablauf des Zusammenstoßes an dem beschrankten Übergang konnten Feuerwehr und Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Die Beamten untersuchen den Vorfall nun, hieß es in einer Mitteilung.

Krefeld: Bahnstrecke nach Unfall gesperrt

Die Bahnstrecke Krefeld–Viersen–Mönchengladbach war laut der Deutschen Bahn und mehreren Medienberichten voll gesperrt. Das Pizzataxi wurde komplett zerstört und musste abgeschleppt werden.

