"Vier" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute den Krimi "Vier". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gruselzeit im Zweiten: Heute kommt "Vier" im ZDF zur Ausstrahlung. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zum Film zusammengetragen. Zum Beispiel, wann der TV-Termin genau ist, welche Schauspieler mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Vier" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Vier" ist am Mittwoch, 25. Mai 2022, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ungefähr 90 Minuten Hochspannung freuen. Wer am Mittwoch schon etwas anderes vorhat, der kann sich den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Vier"

Es ist ein Riesenschock inmitten einer furchtbaren Katastrophe: Ein schlimmes Hochwasser hat Krumau am Kamp schwer verwüstet. Bei den Bergungsarbeiten finden Hilfskräfte im Keller eines lange Zeit verlassenen Hofes drei tote Säuglinge.Die Obduktion ergibt, dass die Kinder gleich nach der Geburt erstickt worden sind - und das schon vor langer Zeit. Zehn Jahre müssen seit den Morden vergangen sein. Zeugen sind zunächst schwer ermittelbar: Alle Mitglieder der Familie Trummler sind entweder verstorben oder vom Erdboden verschluckt.

Die Trummlers haben eine dunkle Familiengeschichte. Viele Schicksalsschläge mussten verkraftet werden. Vor zwei Jahrzehnten verschwand Tochter Claudia. Ihr Vater beging daraufhin Selbstmord. Die Mutter verließ den Ort, niemand kann etwas zu ihrem heutigen Aufenthaltsort sagen.

Marion Reiter vom Morddezernat St. Pölten startet in ihre Ermittlungen aufnimmt. Die junge Gemeindepolizistin Ulli Herzog soll ihr dabei helfen. Ihnen offenbart sich mit Fortdauer ein Gesamtbild, das noch viel düsterer zu sein scheint als anfangs bereits vermutet.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Vier" im Cast

Ulli - Julia Franz Richter

- Marion - Regina Fritsch

- Matthias - Laurence Rupp

Georg - Oliver Rosskopf

Marlene - Susanne Michel

Deisenberger - Rainer Doppler

Benjamin - Manuel Rubey

"Vier" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Vier" unbedingt sehen, haben aber am Mittwoch keine Zeit? Macht nichts: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

