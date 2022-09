"Vikings: Valhalla", Staffel 2 - Start, Besetzung und Handlung

"Vikings: Valhalla" bekommt eine Fortsetzung. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Stream und Trailer von Staffel 2.

Netflix landete mit seiner Nachfolge-Serie zu "Vikings" einen Erfolg. Nachdem die Serie von den Zuschauern gut angenommen wurde, war auch schnell klar, dass es eine weitere Staffel geben würde.

"Vikings: Valhalla", Staffel 1, erzählte die Geschichte der bekanntesten Wikinger der Geschichte: Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir und Harald Hardråde. Außerdem geht es um den Normannenkönig Wilhelm den Eroberer. Die Handlung spielt entsprechend im 11. Jahrhundert, das sind ca. 100 Jahre nach der Handlung von "Vikings".

Nachdem die bisherigen Abenteuer der Wikinger in Staffel 1 die Zuschauer fesseln konnten, werden deren Geschichten in Staffel 2 fortgesetzt. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Handlung und die einzelnen Folgen der neuen Staffel. Außerdem erwartet Sie am Ende des Artikels bereits ein erster Trailer.

"Vikings: Valhalla", Staffel 2: Start der neuen Staffel im Stream auf Netflix

Über den Starttermin der neuen Staffel von "Vikings: Valhalla" wurde bislang viel spekuliert. Doch alle Hoffnungen, dass die neue Staffel noch 2022 zu sehen sein könnte, erwiesen sich letztendlich als zu optimistisch. Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zur neuen Staffel hat Netflix jetzt bekannt gegeben, dass die neuen Folgen erst 2023 veröffentlicht werden.

"Vikings: Valhalla", Staffel 2: Das sind die neuen Folgen

Genaue Angaben zu den neuen Folgen von Staffel 2 wurden noch nicht bekannt gegeben. Es sollen aber wohl wieder acht Folgen werden, ebenso viele wie in der letzten Staffel. Sobald es neue Informationen hierzu gibt, informieren wir Sie hier im Artikel.

Die Besetzung von "Vikings: Valhalla", Staffel 2: Das ist der Cast der Serie

Auch über neue Charaktere und die Schauspieler, die sie verkörpern, ist noch nichts bekannt. Doch wissen wir, dass sich an den Hauptcharakteren, um die sich die Handlung dreht, nichts geändert hat. Denn diese Rollen werden die Serie noch ein ganzes Stück weiter begleiten. Wir haben Ihnen diese wichtigsten Rollen hier aufgelistet:

Rolle Schauspieler Leif Erikson Sam Corlett Freydís Eiríksdóttir Frida Gustavsson Harald Sigurdsson Leo Suter König Knut Bradley Freegard Ælfgifu von Northampton Pollyanna McIntosh

Das ist die Handlung von "Vikings: Valhalla", Staffel 2

Die Handlung der neuen Staffel wird direkt an die von Staffel 1 anknüpfen. Dabei wurde von den Schauspielern und den Produzenten bereits angekündigt, dass es zwar bei den größtenteils gleichen Charakteren bleiben wird, sich deren Persönlichkeit aber im Laufe der Serie ändern kann. Die Kämpfe um die Herrschaft in Nordeuropa und England werden also an den Figuren nicht spurlos vorübergehen.

Außerdem werden einige historische Persönlichkeiten anfangen das zu tun, was man von Ihnen erwartet. Leif Erikson wird somit in den nächsten Staffeln damit anfangen, ein großer Entdecker zu werden. Denn dafür ist er ja schließlich bekannt.

"Vikings: Valhalla", Staffel 2 - Der Trailer zur neuen Staffel

Netflix hat bislang noch nicht viel zur neuen Staffel preisgegeben. Das meiste, dass wir über die Handlung der neuen Staffel erahnen können, ist dem Trailer zu entnehmen. Diesen wollen wir Ihnen daher selbstverständlich nicht vorenthalten: