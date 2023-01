Vitamin B12-Mangel: Öko-Test warnt vor überdosierten Präparaten

Wer an einem Vitamin B12-Mangel leidet, sollte handeln und Vitamin B12 supplementieren. Doch welche Präparate sind empfehlenswert. Öko-Test hat 29 Vitamin B12-Präparate getestet.

Es gibt sie im Supermarkt, in der Drogerie, im Online-Handel und in Apotheken: Präparate mit Vitamin B12. Geeignet sind sie besonders für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Denn Vitamin B12 beziehungsweise Cobalamin steckt fast nur in tierischen Lebensmitteln. Der Körper kann das Vitamin nicht selbst produzieren. Dabei spielt es aber eine wichtige Rolle bei der Zellteilung und für die Funktion des Nervensystems.

Wer also überwiegend auf Eier, Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Co. verzichtet, sollte seine B12-Werte von einem Arzt überprüfen lassen. Wird ein Mangel festgestellt, helfen Vitamin B12-Präparate. Doch worauf sollte man beim Kauf achten? Öko-Test hat 29 Produkte genauer unter die Lupe genommen. Ein Überblick.

Wer sollte Vitamin B12 einnehmen?

Sinnvoll ist eine Zugabe von Vitamin B12 vor allem für Menschen, die in ihrer Ernährung komplett auf tierische Produkte verzichten. Außerdem sollten Vitamin B12-Präparate nur dann eingenommen werden, wenn tatsächlich ein Mangel besteht.

Bedarf haben laut Öko-Test Personen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, Schwangere und Stillende sowie Menschen mit bestimmten Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.

Auch bei älteren Menschen, Alkoholikerinnen und Alkoholikern sowie bei Personen, die Medikamente gegen Diabetes oder zu viel Magensäure einnehmen, kann es zu einem Vitamin B12-Mangel kommen.

Vitamin B12-Mangel: Was sind die Symptome?

Ein Mangel an Vitamin B12 kann laut Öko-Test zu verschiedenen Symptomen führen. Im schlimmsten Fall könne es zu irreparablen Schäden des Nervensystems kommen. Allgemeinhin gelten Blässe, Müdigkeit, Konzentrations- und Muskelschwäche, depressive Verstimmungen, Haut- oder Schleimhautentzündungen sowie Kopfschmerzen oder Migräne zu den typischen Sympomen.

Öko-Test stellt aber auch klar, dass das Auftreten dieser Symptome nicht unbedingt für einen Vitamin B12-Mangel sprechen muss. "Wer gesund ist und nicht komplett auf tierische Lebensmittel verzichtet, ist in aller Regel ausreichend mit B12 versorgt", heißt es dort.

Vitamin B12 im Test: Neun Produkte erhalten Bestnoten

Öko-Test hat insgesamt 29 Produkte getestet. Neun Vitamin B12-Präparate wurden mindestens mit "gut" bewertet.

Auffällig im Test: Die wenigsten Hersteller weisen darauf hin, dass die Einnahme von Vitamin B12 nur für eine bestimmte Personengruppe notwenig ist.

Zudem sind die meisten Nahrungsergänzungsmittel laut Öko-Test mit mehr als 25 Mikrogramm Vitamin B12 pro empfohlener Tagesdosis überdosiert. Für Jugendliche und Erwachsene liegt die Empfehlung bei vier Mikrogramm pro Tag, für Schwangere bei 4,5 Mikrogramm und für Stillende bei 5,5 Mikrogramm. Überschüssiges Vitamin B12 kann vom Körper nicht aufgenommen werden und wird ausgeschieden. Die überdosierten Präparate sorgen demnach laut Öko-Test lediglich für "jede Menge teuren Urin".

Darüberhinaus hat hat Öko-Test in einigen Vitamin B12-Präparaten umstrittene Hilfs- und Zusatzstoffe gefunden. In zwei getesteten Arzneimitteln war Titandioxid enthalten. Der Zusatzstoff ist in Arzneimitteln zugelassen, in der EU für Lebensmittel aber verboten, da er unter Verdacht steht erbgutschädigend zu sein. Laut Öko-Test würden andere Arzneimittelhersteller auch ohne den umstrittenen Stoff auskommen. In anderen Vitamin B12-Präparaten wurden außerdem das hormonwirksame Konservierungsmittel Propylparaben, das Verdickungsmittel Carboxymethylcellulose - in Tierstudien habe es zu entzündlichen Veränderungen der Darmflora geführt - sowie Phosphate, die problematisch für Nierenkranke sind, aber auch Gesunde unnötig belasten, gefunden.

Alle getesteten Produkte und weitere Informationen sind online bei Öko-Test zu finden.