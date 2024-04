Trempelmarkt Nürnberg 2024: Termine, Tickets, Öffnungszeiten und alle Infos

Der Trempelmarkt in Nürnberg öffnet auch 2024 wieder seine Tore für Trödler und Sammler. Wir haben Infos rund um Termine, Tickets, Öffnungszeiten und Angebot.

Der Trempelmarkt in Nürnberg ist Deutschlands größter Innenstadtflohmarkt. Er erstreckt sich über die öffentlichen Flächen der Nürnberger Altstadt, zwischen dem Alten Rathaus im Norden und der Lorenzkirche im Süden, sowie zwischen dem Hefnersplatz im Westen und der Spitalgasse im Osten. Der Name stammt von dem fränkischen Wort "trempala" ab, was so viel bedeutet wie kleine Fläche. Mit bis zu 200.000 Besuchern pro Markt zählt der Trempelmarkt zu den größten und belebtesten Märkten der Region.

Sie möchten mehr über den Trempelmarkt 2024 erfahren? Wir haben alle Infos zum Nürnberger Stadtflohmarkt: Wann ist der Termin? Gibt es noch Tickets, um einen Stand zu betreiben? Wie teuer sind die Tickets? Was für ein Angebot gibt es auf dem Markt? Wie sehen die Öffnungszeiten aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Trempelmarkt Nürnberg 2024: Termin - Wann kann man den Stadtflohmarkt besuchen?

Der Trempelmarkt findet zweimal im Jahr statt. Der nächste Termin ist im Frühjahr am 10. und 11. Mai 2024 in der Nürnberger Innenstadt. Bei den beiden Tagen handelt es sich dieses Jahr um einen Freitag und einen Samstag. Der zweite Termin für das Jahr 2024 liegt im Spätsommer am Wochenende des 6. und 7. Septembers.

Öffnungszeiten: Wann hat der Trempelmarkt 2024 geöffnet?

Am Freitag ist der Trempelmarkt von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Am Samstag können Besucher fast den ganzen Tag über von 7 bis 20 Uhr auf dem Markt stöbern und einkaufen. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Freitag, 10. Mai 2024: 16.00 bis 24.00 Uhr

Samstag, 11. Mai 2024: 7.00 bis 20.00 Uhr

Gibt es noch Tickets für Trempelmarkt in Nürnberg?

Tickets sind nur für Standbetreiber erforderlich - Besucher müssen keine Karten für den Markt erwerben. Der Kartenvorverkauf für den Nürnberger Trempelmarkt erfolgt ausschließlich online über den offiziellen Webshop. Die Verkaufsfläche ist in Zonen unterteilt, mit nummerierten Standplätzen von 6 bis 30 Quadratmetern. Pro Person wird nur ein Standplatz vergeben, um möglichst vielen Bewerbern eine Chance zu geben. Die Zulassung inklusive Platzkarte ist dabei nicht übertragbar.

Leider gibt es für alle Interessierten, die selbst einen Stand betreiben möchten, schlechte Nachrichten: Der Frühjahrs-Trempelmarkt 2024 ist bereits ausverkauft. Allerdings findet der Markt nicht nur einmal im Jahr statt: Für den Herbst-Trempelmarkt vom 6. bis 7. September 2024 beginnt der Kartenvorverkauf am 01. Juli 2024 um 10 Uhr. Dann können wieder neue Tickets erworben werden.

Auch wenn es keine Tickets mehr gibt, sehen die Preise für einen Stand aktuell wie folgt aus:

6 qm (3m x 2m): 66,14 Euro

10 qm (3,3m x 3m): 109,68 Euro

12 qm (3,3m x 3m): 131,46 Euro

20 qm (5m x 4m): 218,55 Euro

30 qm (6m x 5m): 327,14 Euro

Angebot: Was finden Trödler auf dem Trempelmarkt?

Der Trempelmarkt bietet wohl vor allem für Antiquitäten-Liebhabern und Schnäppchenjägern ein Paradies. An rund 600 Plätzen präsentieren Händler oft Raritäten und Graffel, von professionellen Geschäftsleuten bis hin zu privaten Trödlern. Imbisse, Getränke, Süßwaren und Wochenmarktartikel sind nicht zugelassen, ebenso wie Fahrzeuge aller Art und Verkaufsanhänger. Die Marktfläche kann auch zum Aufbau nicht befahren werden.

Für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Bereiche im Schmuckhof und am Fünferplatz, wo sie ohne Anmeldung auf jeweils einem Quadratmeter Spielzeug und Kleidung verkaufen können. Weitere Informationen finden sich in der Trempelordnung.