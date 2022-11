"Wednesday": Folgen, Besetzung und Handlung der "Addams-Family"-Serie

Mit "Wednesday" hat Netflix nun die "Addams-Family" im Sortiment. Hier erfahren Sie alles rund um Folgen, Besetzung und Handlung. Außerdem haben wir einen Trailer zur Serie für Sie.

Eine Strategie, die sich in der Filmbranche etabliert hat, ist es, an die beliebten Serien und Filme der Vergangenheit anzuknüpfen. Aus dieser Idee heraus ist auch die neue Netflix-Serie "Wednesday" entstanden. Sie ist eine Art Spin-off der Geschichten rund um die "Addams-Family".

Die "Addams-Family" ist ein Horror-Komödien-Klassiker. Die Mitglieder der Familie sind mehr den Untoten und Monstern als anderen Menschen zugetan. Entsprechend gestaltet sich auch der Geschmack der Familienmitglieder, welcher alles andere als normal ist. In "Wednesday" geht es nun um die Tochter der Familie, die die Neue in einer Schule ist.

Die Serie versucht, an den Erfolg der ursprünglichen Filme der "Addams-Family" anzuknüpfen. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um diese Neuauflage einer alten und erfolgreichen Idee wissen müssen. Damit Sie sich selbst ein Bild von der Serie machen können, haben wir am Ende des Artikels noch einen Trailer für Sie.

"Wednesday" bei Netflix: Wann war der Start?

"Wednesday" ging früher bei Netflix an den Start, als ursprünglich angenommen. Premiere feierte die neue Serie bei Netflix am 23. November.

"Wednesday": Das sind die Folgen der neuen Serie

Es gibt insgesamt acht Folgen von "Wednesday", welche alle eine Dauer von ca. 42 Minuten haben. Im Folgenden haben wir Ihnen einen kleinen Überblick über die einzelnen Folgen der Serie zusammengestellt:

Folgen:

Folge 1: "Mittwochskind trägt großes Leid" (Regie: Tim Burton )

) Folge 2: "Trautes Heim, Leid allein" (Regie: Tim Burton )

) Folge 3: "Freund und Leid liegen nah beieinander" (Regie: Tim Burton )

) Folge 4: "Bei Leid und Trank" (Regie: Tim Burton )

) Folge 5: „Wer Leid sät ..." (Regie: Gandja Monteiro)

Folge 6: „Leid pro quo" (Regie: Gandja Monteiro)

Folge 7: „Kommt Leid, kommt Rat" (Regie: James Marshall )

) Folge 8: „Ein Leid kommt selten allein" (Regie: James Marshall )

Die Besetzung von "Wednesday": Diese Schauspieler sind im Cast der Show

Die beim Publikum so beliebte Filmreihe der "Addams-Family" stammt aus den 90ern. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Produzenten der Show nicht mehr dieselben Schauspieler wie damals einsetzen konnten. Stattdessen haben sie es jedoch geschafft, einen Cast voll talentierter Schauspieler zusammenzustellen, unter denen sich sogar einige Welt-Stars wie Catherine Zeta-Jones befinden.

Einer der Gründe dafür, warum dies gelungen ist, dürfte einer der Regisseure sein. Denn niemand Geringeres als Tim Burton, Hollywoods Nummer eins, wenn es um die Mischung aus Grotesk und Komödie geht, führt in den ersten vier Folgen Regie. In einem seiner Filme mitzuspielen ist für viele Schauspieler eine Ehre.

Wir haben für Sie eine Liste der bereits bekannt gegebenen, an der neuen "Addams-Family"-Serie beteiligten Schauspieler zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Catherine Zeta-Jones Morticia Addams Jenna Ortega Wednesday Addams Percy Hynes White Xavier Thorpe Luis Guzmán Gomez Addams Gwendoline Christie Principle Weems Isaac Ordonez Pugsley Addams

Das ist die Handlung von "Wednesday"

Im Mittelpunkt der Geschichte steht diesmal die Tochter der "Addams-Family", die junge Wednesday. Diese erlebt einiges auf einmal. Zunächst muss sie sich mit der Schule herumschlagen. Wenig verwunderlich ist, dass sie die etwas merkwürdige Außenseiterin ist. Um ihren ständigen Problemen in der Schule zu begegnen, entschließen sich ihre Eltern dazu, sie auf die Nevermore-Academy zu schicken. An dieser Schule sind die Schüler ebensowenig normal wie Wednesday selbst.

Während dort ihre übersinnlichen Kräfte immer stärker werden, stolpert Wednesday gleich in mehrere Abenteuer. Einerseits gibt es eine Mordserie, die die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt und die sie aufklären möchte. Andererseits ist sie auch sehr an einem Mordfall interessiert, der sich vor 25 Jahren ereignete und in den ihre Eltern verwickelt waren.

Während sich das Mädchen mit diesen Dingen beschäftigt und dabei ihre eigenen Kräfte besser kennenlernt, sorgt sie für einiges an Panik und Schrecken. Ganz im Sinne ihrer Familie also.

"Wednesday": Das ist der Trailer zur neuen "Addams-Family"-Serie

Hier haben wir für Sie den offiziellen Trailer von "Wednesday", der neuen Serie von Kult-Regisseur Tim Burton: