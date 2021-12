"Weihnachten mit Jonas Kaufmann": Alles rund um Sendetermin und Übertragung

An Heiligabend wird "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" zu sehen sein. Dieser Artikel liefert Ihnen alles rund um Sendetermin, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung.

Der diesjährige Heiligabend wird musikalisch. Jonas Kaufmann lädt verschiedene bekannte Musiker und Musikerinnen dazu ein, mit ihm Weihnachten in kulinarischer und musikalischer Atmosphäre zu feiern. Bei "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" wird alles von Oper bis Swing und von Barock bis Pop dabei sein.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo es "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" zu sehen sein wird, welche Gäste zu erwarten sind, welche Musikkategorien vertreten sein werden und ob es eine Wiederholung geben wird? Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung und Wiederholung.

Sendetermin von "Weihnachten mit Jonas Kaufmann"

"Weihnachten mit Jonas Kaufmann" wird am 24. Dezember 2021 zu sehen sein. Der Heiligeabend wird musikalisch und kulinarisch ausgeklungen. Die Gäste erwartet nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern werden außerdem noch von mit Essen der jüngsten deutschen Sterneköchin, Maike Menzel, versorgt.

"Weihnachten mit Jonas Kaufmann": Übertragung im TV und Stream

Am 24. Dezember ist der Sendetermin von "Weihnachten mit Jonas Kaufmann". Ausgestrahlt wird die Musikshow um 22.30 im ZDF.

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " Weihnachten mit Jonas Kaufmann "

" mit " Wann? 24. Dezember 2021

24. Dezember 2021 Wo? ZDF

Das sind die Gäste von "Weihnachten mit Jonas Kaufmann":

In der Musikshow werden zahlreiche Prominente anwesend sein. Neben Jonas Kaufmann, der maßgeblich an vielen Musikeinlagen beteiligt sein wird, erscheinen auch weitere bekannte Künstler, wie z.B. Vanessa Mai, Gregory Porter und Regula Mühlemann uvm. In der Show werden die Künstler ihre Komfortzone verlassen und sich in neue musikalische Bereiche wagen. Der Sender hat bereits veröffentlicht, dass es ein Duett zwischen Jonas Kaufmann und der Opernsängerin Regula Mühlemann geben wird. Die beiden Musiker werden den Popsong "Let it snow" in einer Swingversion zusammen performen. Vanessa Mai wird Lieder aus dem Klassik-Genre singen und Gregory Porter wechselt zwischen Jazz, Soul und traditionellen Weihnachtssongs. Auch der Münchner Knabenchor wird an der Show mitwirken.

Vanessa Mai wird bei "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" als Gast dabei sein. Foto: Sandra Ludewig, ZDF

Regula Mühlemann als Gast bei "Weihnachten mit Jonas Kaufmann". Foto: Guido Werner, ZDF

Gregory Porter ist Gast bei "Weihnachten mit Jonas Kaufmann". Foto: Erik Umphery, ZDF

Der Münchner Knabenchor wird auch Teil von "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" sein. Foto: Andreas Selter, ZDF

Hier erhalten Sie eine Übersicht der Teilnehmer:

Jonas Kaufmann (Startenor)

(Startenor) Vanessa Mai (Schlagersängerin)

(Schlagersängerin) Gregory Porter (US-amerikanischer Sänger)

(US-amerikanischer Sänger) Regula Mühlemann (Opernsängerin)

(Opernsängerin) Isata Kanneh-Mason (Pianistin)

(Pianistin) Stefanie Irányi (Opernsängerin

Münchner Knabenchor

"Weihnachten mit Jonas Kaufmann": Wird es eine Wiederholung geben?

Bisher ist noch nicht bekannt, ob es eine Wiederholung des Musikabends "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" zu sehen geben wird. Sobald sich das ändert, wird ein möglicher Wiederholungstermin in diesem Artikel ergänzt.

