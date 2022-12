Wetter

vor 37 Min.

Wetter heute am 19. Dezember: Unwetterwarnung wegen Glatteis in Deutschland

Unwetterwarnung: Wegen gefrierendem Regen kommt es in großen Teilen von Deutschland zu extremer Glätte. So ist das Wetter heute am 19. Dezember 2022.

Von Lennardt Loß