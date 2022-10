Neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare": Sendetermin, Wiederholung und alle Infos

Im Oktober 2022 erscheinen neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare". Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Im Oktober gibt es neben "Alarm für Cobra 11" und "The Masked Singer" noch eine besondere Rückkehr: Es laufen neue Folgen von "X-Factor". Fans der bekannten Kult-Serie können sich auf ein umfangreiches Programm einstellen. Auf RTL 2 wird es eine Mischung aus alten und neuen Folgen geben. Die Produktion fand in und um Los Angeles statt. Produziert wurden die Folgen von Wiedemann und Berg.

Möchten Sie gerne mehr mehr zu "X-Factor: Das Unfassbare" im Oktober 2022 erfahren? Wann ist der genaue Sendetermin? Wird es neue Folgen geben? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Wir haben die Infos für Sie zusammengetragen.

Wann ist der Sendetermin für "X-Factor" 2022?

Neue Folgen für "X-Factor: Das Unfassbare" werden am 30. Oktober 2022 ausgestrahlt. Start für den Serien-Marathon ist bereits um 06.05 Uhr morgens, das bedeutet für alle, die nichts verpassen möchten: Wecker stellen. Anschließend werden bis in die späten Abendstunden, Folgen von "X-Factor" übertragen.

In jeder Folge gibt es fünf Geschichten über parapsychologische Phänomene. Einige Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben wirklich stattgefunden. Ob die Handlungen wahr sind oder nur der Phantasie entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende jeder Folge.

"X-Factor" 2022: Neue Folgen auf RTL 2

Am Sonntag werden nicht nur den gesamten Tag alte Folgen von "X-Factor" übertragen, es wird außerdem zwei neue Folgen geben. Die Folgen werden am 30. Oktober 2022 zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Die neuen Folgen handeln unter anderem von dem kopflosen Reiter El Muerto. So wird es in der Sendung berichtet: In den Wäldern der USA verschwinden immer wieder zahlreiche Menschen. Niemand kann sich wirklich erklären, was genau passiert. Es ist nicht ganz klar, ob sich die Angehörigen der Verschwundenen ein Wiedersehen wünschen. Angst spielt eine große Rolle. Sind die Geschichten von einem kopflosen Reiter reine Fiktion? Das wird Jonathan Frakes beantworten.

"X-Factor" 2022: Übertragung im TV oder Stream

Die Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" werden allesamt von RTL2 im linearen Fernsehen übertragen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Serien-Marathon im Stream bei RTL+ mitzuverfolgen. Um den Stream nutzen zu können, benötigen Sie ein Premium-Abo für 4,99 Euro pro Monat.

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " X-Factor : Das Unfassbare", Serien-Marathon

" : Das Unfassbare", Serien-Marathon Wann? Am 30. Oktober 2022 ab 06.05 Uhr

Am 30. Oktober 2022 ab 06.05 Uhr Wo? RTL2 ( TV ) und RTL+ (Stream)

Wird es eine Wiederholung von "X-Factor: Das Unfassbare" 2022 geben?

Grundlegend gilt, dass alle Sendungen von RTL2 in der Wiederholung bei RTL+ zu sehen sind. Die neuen Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" 2022 können 30 Tage lang nach der TV-Ausstrahlung kostenlos und ganz ohne Abo bei RTL+ angesehen werden. Zusätzlich wird es eine Wiederholung einzelner Folgen im TV-Programm bei RTL2 geben. Nach einer kurzen Pause erscheinen in der Nacht auf den 31. Oktober 2022 vereinzelte Folgen der Kultserie als Wiederholung. Diese können von 02.25 Uhr bis einschließlich 03.55 bei RTL2 im TV angesehen werden.