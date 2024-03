"Die Toten vom Bodensee": Sendetermine, Sendezeit und Reihenfolge

"Die Toten vom Bodensee" bekommt 2024 neue Folgen. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Reihenfolge der einzelnen Folgen gibt es hier.

Seit 2014 wird "Die Toten vom Bodensee" gemeinsam vom ZDF und dem ORF produziert. Die Serie ist gut auf das Publikum der beiden Sender zugeschnitten, denn es handelt sich streng genommen um eine Kriminalfilmreihe. Auch die Besetzung der Schauspieler hat sich mit dem Erfolg der Serie kaum verändert. Wie auch beim "Tatort" hat zudem jede Folge eine abgeschlossene Handlung - die Reihenfolge einzuhalten ist daher nicht zwingend notwendig. Damit steht die Serie im klaren Gegensatz zu den meisten Krimi-Serien, wie sie Streamingdienste wie etwa Netflix produzieren.

Dieses Konzept ist so erfolgreich, das bislang seit 2014 bereits 19 Folgen von "Die Toten vom Bodensee" erschienen sind. Für 2024 sind sogar weitere Episoden für die Übertragung von "Die Toten vom Bodensee" im TV und Stream angekündigt worden. Wir haben die aktuellen Informationen rund um die bisherigen und zukünftigen Folgen von "Die Toten vom Bodensee" hier zusammengetragen.

"Die Toten vom Bodensee": Sendetermine und Sendezeit der neuen Folgen

Insgesamt wurden drei neue Folgen von "Die Toten am Bodensee" für 2024 angekündigt. Folge 18 und 19 liefen bereits Anfang 2024. Es sind bereits weitere Titel bekannt, doch wann genau diese laufen, bleibt noch abzuwarten. Wie diese und die weiteren Folgen heißen, erfahren Sie hier im Überblick:

"Atemlos" (Folge 18)

"Die Messias" (Folge 19)

"Der Nachtschatten" (Folge 20)

"Die Medusa" (Folge 21)

"Das Geisterschiff" (Folge 22)

"Der Wunschbaum" (Folge 23)

Auch zu Folge 20 ist bisher noch kein Sendetermin bekannt, die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen sich also noch etwas gedulden.

Folge 20: "Der Nachtschatten"

Ein Bestsellerautor wird noch in der der Nacht der Lesung seines neusten Romans erstochen in seiner Villa aufgefunden. Bei der Obduktion macht Egger eine merkwürdige Entdeckung: Das Opfer war bereits tot als es erstochen wurde. Der Kreis der Verdächtigen ist also groß.

Sendetermin noch nicht bekannt

Die Reihenfolge der Folgen von "Die Toten vom Bodensee"

Da es sich bei "Die Toten vom Bodensee" um eine Kriminalfilmreihe und nicht um eine gewöhnliche Serie handelt, können die einzelnen Episoden auch für sich allein gesehen werden. Von Vorteil ist es allerdings dennoch, die vorangegangenen Folgen gesehen zu haben. Sonst kann es unter Umständen dazu kommen, dass die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren nicht ganz klar sind.

Hier haben wir daher die bisherigen Folgen chronologisch aufgelistet: