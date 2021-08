Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Neben der Stadt Rendsburg gehören auch weite Teile des Kreises Rendsburg-Eckernförde dazu.

Am 26. September findet die Bundestagswahl 2021 statt. Hier in diesem Artikel finden Sie regelmäßig aktualisierte Ergebnisse am Wahlabend für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Außerdem bieten wir Ihnen die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 und eine Übersicht aller Gemeinden im Wahlkreis 4, Rendsburg-Eckernförde.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In Deutschland wird in insgesamt 299 Wahlkreisen gewählt.

In unseren Datencenter finden Sie am Wahlabend regelmäßig aktualisierte Ergebnisse im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde.Sie erhalten also die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 4 mit Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine Fläche von 2.189,17 Quadratkilometern und insgesamt 274.765 Einwohner und Einwohnerinnen (Stand Dezember 2020). Hier der Überblick zu den Gemeinden, die im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde ihre Stimme abgeben:

Amtsfreie Gemeinden:

Büdelsdorf

Eckernförde

Rendsburg

Wasbek

Amt Achterwehr

Achterwehr

Bredenbek

Felde

Krummwisch

Melsdorf

Ottendorf

Quarnbek

Westensee

Amt Bordesholm

Bissee

Bordesholm

Brügge

Grevenkrug

Groß Buchwald

Hoffeld

Loop

Mühbrook

Negenharrie

Reesdorf

Schmalstede

Schönbek

Sören

Wattenbek

Amt Dänischenhagen

Dänischenhagen

Noer

Schwedeneck

Strande

Amt Dänischer Wohld

Felm

Gettorf

Lindau

Neudorf-Bornstein

Neuwittenbek

Osdorf

Schinkel

Tüttendorf

Amt Eiderkanal

Bovenau

Haßmoor

Ostenfeld ( Rendsburg )

) Osterrönfeld

Rade b. Rendsburg

Schacht-Audorf

Schülldorf

Amt Flintbek

Böhnhusen

Flintbek

Schönhorst

Techelsdorf

Amt Fockbek

Alt Duvenstedt

Fockbek

Nübbel

Rickert

Amt Hohner Harde

Bargstall

Breiholz

Christiansholm

Elsdorf-Westermühlen

Friedrichsgraben

Friedrichsholm

Hamdorf

Hohn

Königshügel

Lohe-Föhrden

Prinzenmoor

Sophienhamm

Amt Hüttener Berge

Ahlefeld-Bistensee

Ascheffel

Borgstedt

Brekendorf

Bünsdorf

Damendorf

Groß Wittensee

Haby

Holtsee

Holzbunge

Hütten

Klein Wittensee

Neu Duvenstedt

Osterby

Owschlag

Sehestedt

Amt Jevenstedt

Brinjahe

Embühren

Haale

Hamweddel

Hörsten

Jevenstedt

Luhnstedt

Schülp b. Rendsburg

Stafstedt

Westerrönfeld

Amt Mittelholstein

Arpsdorf

Aukrug

Beldorf

Bendorf

Beringstedt

Bornholt

Ehndorf

Gokels

Grauel

Hanerau-Hademarschen

Heinkenborstel

Hohenwestedt

Jahrsdorf

Lütjenwestedt

Meezen

Mörel

Nienborstel

Nindorf

Oldenbüttel

Osterstedt

Padenstedt

Rade b. Hohenwestedt

Remmels

Seefeld

Steenfeld

Tackesdorf

Tappendorf

Thaden

Todenbüttel

Wapelfeld

Amt Molfsee

Blumenthal

Mielkendorf

Molfsee

Rodenbek

Rumohr

Schierensee

Amt Nortorfer Land

Bargstedt

Bokel

Borgdorf-Seedorf

Brammer

Dätgen

Eisendorf

Ellerdorf

Emkendorf

Gnutz

Groß Vollstedt

Krogaspe

Langwedel

Nortorf

Oldenhütten

Schülp b. Nortorf

Timmaspe , Warder

Amt Schlei-Ostsee

Altenhof

Barkelsby

Brodersby

Damp

Dörphof

Fleckeby

Gammelby

Goosefeld

Güby

Holzdorf

Hummelfeld

Karby

Kosel

Loose

Rieseby

Thumby

Waabs

Windeby

Winnemark

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Rendsburg-Eckernförde der vergangenen Wahl

157.354 Wähler haben bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde teilgenommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,4 Prozent. Johann David Wadephul von der CDU hat sich bei der vergangenen Wahl im Jahr 2017 durchgesetzt. Er erhielt 42,7 Prozent der Erststimmen. Sönke Rix von der SPD erreichte mit 28,9 Prozent der Erststimmen den zweiten Platz.

Hier sehen Sie die Zweitstimmen der vergangenen Wahl im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde im Überblick:

CDU : 36,2 Prozent

: 36,2 Prozent SPD : 22,9 Prozent

: 22,9 Prozent Grüne: 12,4 Prozent

FDP : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent Die Linke : 6,4 Prozent

: 6,4 Prozent AfD : 6,4 Prozent

: 6,4 Prozent Sonstige: 2,5 Prozent

