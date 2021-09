So leben die Geflüchteten aus dem Camp Moria ein Jahr nach dem Brand

Plus Ein Brand zerstörte vor einem Jahr das Lager Moria auf Lesbos. Doch noch immer befinden sich Tausende auf der Insel, die Lage könnte sich jetzt wieder verschärfen.

Zwei Männer halten Khaled Alafaat, als er aus seinem elektrischen Rollstuhl heraus die Stützstangen ergreift. Dann zieht sich der 95 Kilogramm schwere Mann hoch und zwingt einen Fuß vor den anderen. „Nur noch einen Schritt.“ Den Satz sagt der Syrer dabei wie ein Mantra auf, hier, in der Physiotherapeutenpraxis von „Earth Medicine“ in Mytilini, der größten Stadt der griechischen Insel Lesbos.