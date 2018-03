19:40 Uhr

Doppelagent Skripal und Tochter stabil - Polizist aus Klinik entlassen

In diesem Park in Salisbury wurden Skripal und seine Tochter bewusstlos aufgefunden.

Der Polizist Nick Bailey wurde beim Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal durch das Nervengift verletzt: Jetzt hat er das Krankenhaus verlassen.

Ein beim Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verletzter britischer Polizeibeamter ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Leiterin der Klinik im englischen Salisbury am Donnerstag mit. Nick Bailey war während seines Einsatzes als Polizist mit dem Nervengift in Kontakt gekommen.

Zustand von Skirpal und seiner Tochter stabil

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia waren Anfang März in Salisbury bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden. Den britischen Behörden zufolge wurden sie mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet. Beide befinden sich auch zwei Wochen nach dem Giftanschlag noch in einem kritischen aber stabilen Zustand. London vermutet, dass der Kreml hinter der Tat steckt. Russland streitet jegliche Verantwortung ab. (dpa)

