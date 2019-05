12:12 Uhr

Modi-Partei erklärt Sieg bei indischer Parlamentswahl

Der indische Regierungschef Narendra Modi hat den Sieg seiner Partei bei den Parlamentswahlen erklärt. Ein offizielles Ergebnis gibt es noch nicht.

Indiens Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi hat ihren Sieg bei der Parlamentswahl erklärt. Parteichef Amit Shah dankte Indien und gratulierte Modi am Donnerstag auf Twitter zu einem "historischen Sieg".

Nach ersten Zahlen der Wahlkommission lag die hindu-nationalistische Partei in rund 300 Wahlkreisen in Führung. Sie käme damit auf eine deutliche Mehrheit der 545 Sitze im Parlament. Damit würde Staatspräsident Ram Nath Kovind Regierungschef Modi aller Voraussicht nach für eine zweite fünfjährige Amtszeit ernennen.

Regierungschefs gratulieren Modi zur Wiederwahl

Das Ergebnis stand jedoch am frühen Nachmittag (Ortszeit) bislang nicht offiziell fest - die Stimmenauszählung lief noch. Alle rund 600 Millionen Stimmen, die in etwa einer Million Wahllokale an elektronischen Geräten abgegebenen worden waren, wurden am Donnerstag ausgezählt.

In der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt war in sieben Phasen über knapp sechs Wochen vom 11. April bis 19. Mai gewählt worden. Rund 900 Millionen Menschen waren wahlberechtigt - mehr als die Bevölkerung der Europäischen Union und der USA zusammen.

Auch einige Regierungschefs aus der Region gratulierten Modi auf Twitter, darunter Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena und der afghanische Präsident Ashraf Ghani. Modi selbst twitterte: "Indien gewinnt erneut!" (dpa)

Mit Gewalt haben radikale Hindus Frauen aus einem Hindu-Tempel in Kerala rausgehalten. Nun setzt Indiens Regierungspartei bei der Wahl auf die religiöse Karte. Sie will den Konflikt um den Tempel für sich nutzen. Eine Frau hat etwas dagegen. Video: dpa

