Präsidentschaftswahl

vor 17 Min.

Brasiliens Präsident Bolsonaro ist der König der Angstmacher

Plus 2022 wählt Brasilien. Präsident Jair Bolsonaro hat schlechte Karten. Nun mobilisiert der Rechtspopulist seine Anhänger - und kokettiert sogar mit einem Putsch.

Von Tobias Käufer und Ramona Samuel

Zehntausende strömen ins Regierungsviertel. Eine Drohne nimmt das Spektakel auf, so ist das imposante Meer an Menschen in der Hauptstadt Brasília besonders gut zu sehen. Es sind Bilder, die der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro liebt. Allesamt sind sie seine Anhänger und dem Aufruf gefolgt, am Unabhängigkeitstag für ihn zu demonstrieren. Die Massen sollen signalisieren: Das Volk steht hinter dem Rechtspopulisten. Wenn sich schon tausende Motorradfahrer treffen, um im Konvoi über die Hauptstraßen der Städte zu fahren; wenn schon Menschen über Menschen die Avenida Paulista in São Paulo bevölkern – dann kann es ja gar nicht anders sein.

