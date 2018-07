Sicherheitskreise: Ex-Leibwächter von Bin Laden abgeschoben

Osama bin Laden, Mai 2011: Nach fast zehnjähriger Jagd erschießen US-Elitesoldaten den meistgesuchten Terroristen der Welt bei einer spektakulären Kommandoaktion in der pakistanischen Stadt Abbottabad. Mit dem Tod seines führendes Kopfes wird das Terrornetzwerk zumindest zeitweise entscheidend geschwächt.

Fazul Abdallah Mohammed, Juni 2011: Der Vertraute bin Ladens galt als der meistgesuchte Terrorist Afrikas. Er wird an einer Straßensperre in Mogadischu (Somalia) getötet. Mohammed war der mutmaßliche Drahtzieher der Terroranschläge auf die US-Botschaften in Nairobi (Kenia) und Daressalam (Tansania) 1998.