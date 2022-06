Interview

vor 31 Min.

Helfer im Donbass: „Haben in den Wohnungen nur Tote gefunden“

Plus Patrick Münz von der Hilfsorganisation „Leave No One Behind“ evakuiert Zivilisten aus den umkämpften Städten im Donbass. Was macht das mit ihm?

Von Cedric Rehman

Herr Münz, wie geht es Ihnen?

Patrick Münz: Ich erhole mich gerade und bin bei meiner Freundin auf Zypern. Ich kann meine Erlebnisse im Moment ganz gut verarbeiten. Freunde und Familie helfen mir dabei. Ich will Anfang Juli wieder in den Donbass. Wir vermuten, dass die Schlacht um Sjewerodonezk und Lyssytschansk dann vorbei ist. Dann kontrollieren die Russen die Region Luhansk. Die Ukrainer bereiten sich auf die Verteidigung der Großstadt Slowjansk in der Region Donezk vor. Wir werden dann wohl dort im Einsatz sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen