Labor Day

vor 48 Min.

Auf Wahlkampftour in den USA: Die heiße Phase beginnt

John Fetterman führt in Umfragen zur Senatswahl in Pennsylvania. Er trägt die Postleitzahl seines Heimatorts auf dem Arm.

Plus Am 8. November wird in den USA nicht nur das Repräsentantenhaus neu gewählt. Zum Auftakt der heißen Phase im Wahlkampf zeichnet sich eine Stimmungswende ab.

Von Thomas Spang

Doktor Mehmet Oz versucht sich vor der Gemüsetheke des Supermarktes volkstümlich zu geben. Nachdem er Brokkoli, grünen Spargel, Karotten, Guacamole und Salsa aus dem Regal genommen hat, beschwert sich der gertenschlanke Fernsehdoktor, 62, über den Preis. „Leute, das sind 20 Dollar für Crudités (Gemüsesticks, Anm. d. Red.). Und da ist der Tequila noch nicht eingerechnet."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

