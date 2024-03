Wer war Daniela Klette vor der RAF?

Nach über 30 Jahren der Fahndung wurde Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Aber wer war die Karlsruherin eigentlich, bevor sie Mitglied der Roten Armee Fraktion wurde?

Am 26. Februar 2024 fanden die Polizisten nach über 30 Jahren Fahndung endlich die gesuchte Daniela Klette. Sie wurde in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Klette gehörte der dritten Generation der Roten Armee Fraktion (RAF) an. 1958 wurde sie in Karlsruhe geboren. Wie kam sie von dort zur RAF?

Wer war Daniela Klette früher?

Klette, mit vollem Namen Daniela Marie Luise Klette, wurde laut Informationen des Bundeskriminalamts (BKA) am 5. November 1958 in Karlsruhe geboren und wuchs dort gemeinsam mit zwei Geschwistern auf. Vater Karl-Heinz arbeitete als Handelsvertreter, Mutter Adelheid, die vor ihrem Tod im Jahr 2016 noch der BILD-Zeitung mitteilte, sie glaube, ihre Tochter sei tot, war gelernte Zahnärztin.

Damit kam Klette aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Laut Nachforschungen der Badischen Neuesten Nachrichten besuchte Klette ab der fünften Klasse das Karlsruher Fichte-Gymnasium. Nachweislich war sie dort bis zur neunten Klasse. Ob sie auch ihr Abitur dort abschloss, ließ sich nicht nachweisen.

Bereits in ihrer Jugend soll Klette sich radikalisiert haben. So schreiben es die Badischen Neuesten Nachrichten, die mit Menschen aus Klettes frühem Umfeld gesprochen haben. Unter anderem erinnert sich ein Lehrer, dass Klette Flugblätter der "Roten Zelle Karlsruhe" und des "Kommunistischen Bund Westdeutschland" verteilte. Im Unterricht habe die damalige Schülerin ebenfalls radikale Ansichten vertreten, beispielsweise zum Vietnamkrieg oder zum Kapitalismus.

Auch ein Artikel aus dem Jahr 2016, der im Kölner Express erschien, legt nahe, dass Klette schon im Jahr 1975, im Alter von 16 Jahren, in verschiedenen linksextremistischen Gruppen aktiv war. Ende der 1970er Jahre lernte Klette Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld kennen, die später zu den Führungsfiguren der dritten Generation der RAF wurden.

Wer von der RAF wird noch gesucht?

Nicht nur nach Daniela Klette wurde jahrzehntelang gefahndet. Die Polizei fahndet nach wie vor nach den ehemaligen RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Nicht nur wegen ihrer RAF-Vergangenheit schätzt das BKA die Männer als gefährlich ein. Zwischen 1999 und 2016 sollen sie gemeinsam mehrere Raubüberfälle begangen haben. Dabei kam es sogar zu einem versuchten Mord. Aktuell werden sie beide laut Landeskriminalamt ebenfalls in Berlin oder im dortigen Umland vermutet.

Übrigens hinterließ der linksextreme Terror auch in Karlsruhe seine Spuren: 1972 verübte die RAF einen Anschlag auf Wolfgang Buddenberg, seinerzeit Richter am Bundesgerichtshof. Glücklicherweise überlebte er aber.