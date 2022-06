Reportage

vor 49 Min.

Nach zwei Jahren Corona heißt es auf dem Tegernsee wieder: Leinen los!

Das Wasser hat es Hans Weigl schon immer angetan. Als junger Mann ließ er sich in der Seereederei Rostock bereits zum Maschinisten ausbilden. Er ist froh, dass er nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie auf dem Tegernsee wieder am Steuer sitzt. Es wird seine hauptberufliche letzte Saison sein.

Plus Zuletzt lagen die Boote der Bayerischen Seenschifffahrt wegen der Pandemie meist im Trockendeck, statt auf Bayerns herrlichen Seen zu fahren. Nun dürfen sie endlich wieder Gäste über den Tegernsee schippern.

Von Irmengard Gnau

Florian Huber lehnt am Geländer des Stegs und schaut hinüber zu der kleinen Landzunge, die den Blick auf den südlichsten Teil des Sees verdeckt. Der hölzerne Steg wankt leicht unter seinem Gewicht. 11.44 Uhr. „Der hat a bisserl Verspätung“, ruft Huber seinem Kollegen zu. Hans Weigl lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Der kommt scho.“ Kaum gesprochen taucht von Süden her ein Schiff auf und steuert auf den kleinen Steg vor dem Bootshaus zu. „Liebe Fahrgäste, wir machen einen kurzen Zwischenstopp zum Mannschaftswechsel“, tönt es aus dem Lautsprecher. Weigl und Huber besteigen das Boot, ihre Kollegen gehen an Land. Behände klettert Weigl in den Führerstand, rückt seine Sonnenbrille zurecht und übernimmt das holzverkleidete Steuerrad. „Liebe Fahrgäste, es geht weiter. Unser nächster Halt ist Tegernsee Bräustüberl.“ Endlich ist er wieder auf dem See unterwegs. Die Corona-Zwangspause, sie war lang.

