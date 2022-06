Südamerika

12:51 Uhr

Was Paraguay so attraktiv für Querdenker macht

Deutsche Spuren sind in Paraguay an vielen Ecken zu finden, hier in der Siedlung Nueva Germania (Neues Deutschland).

Plus Ein Querdenker-Paar entführt seine Kinder nach Paraguay. Deutsche Aussteiger zieht es in Scharen in das Land. Das hat auch mit Nietzsche, Diktatoren und Kriminellen zu tun hat.

Von Sandra Weiss

Es war ein Fall, der viele bewegt hat: Ein deutsches Paar tauchte in Südamerika unter. Mit ihm verschwanden zwei Kinder aus früheren Beziehungen. Das flüchtige Paar hatte bei seiner Abreise im November 2021 der suchenden Mutter zufolge einen Abschiedsbrief hinterlassen. Darin schrieben die beiden, dass es in Deutschland keine Zukunft für die Mädchen mehr gebe, dass sie sie nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen.

