Ukraine-Krise

vor 49 Min.

An Stalins Wiege: Warum verehren viele Menschen den Schlächter noch immer?

Plus Während Wladimir Putin die Macht der alten Sowjetunion wiederherstellen will, hat deren einst brutalster Herrscher in den Nachfolgestaaten noch immer viele Verehrer.

Von Till Mayer

An Wintertagen wie diesem ist es still auf dem großen Platz. Kinder aus der Nachbarschaft klackern mit Rollschuhen und Skateboards über die Pflasterlandschaft, Mütter schieben Kinderwagen, Passanten schlendern vorbei. Ab und an läuft ein Tourist aus dem nahen Museum über den Boulevard aus Sowjetzeiten. Nur an Stalins Geburtstag kommt ein wenig mehr Leben auf den Platz, wenn auch gespenstisches. Dann marschiert eine Handvoll Altstalinisten auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen