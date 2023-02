Verbrechen

Das Muster hinter den Frauenmorden

In diesem Geschäft in der Markdorfer Hauptstraße ist die 44-jährige Sebastiana F. erschossen worden. Vermutlich ist ihr Ex-Mann der Täter.

Plus Binnen weniger Tage sollen zwei Männer in der Bodenseeregion ihre Ex-Partnerinnen getötet haben. Statistiken belegen, dass der eigene Partner für Frauen am gefährlichsten ist. Kann man die tödliche Gewalt verhindern?

Von Selina Rudolph und Angelika Wohlfrom

Binnen weniger Tage ist im Januar die sonst so liebliche Bodenseeregion von zwei Frauenmorden erschüttert worden. Es sind Taten, die sprachlos und wütend machen. Das Muster ist bei beiden: Der Mann hat – nach allem, was man bislang weiß – seine frühere Partnerin getötet. Auch wenn es in beiden Fällen noch keine abschließende Gerichtsverhandlung gab und die Schuldfrage somit noch nicht genau geklärt ist.

