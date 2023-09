Unbekannter soll ukrainisches Kind über Brückengeländer geworfen haben

Ein Mann im niedersächsischen Einbeck soll einen zehnjährigen ukrainischen Jungen über ein Brückengeländer geworfen haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Wegen eines Angriffs auf einen zehn Jahre alten ukrainischen Jungen in Einbeck, einer Gemeinde in Niedersachsen, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags gegen einen Unbekannten eingeleitet. Der Mann soll den Jungen über ein Brückengeländer geworfen und dadurch verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Mit mehreren Kindern hielt sich der Junge zuvor an der Brücke in Einbeck auf. Der Unbekannte soll sich auf Russisch darüber beschwert haben, dass die Kinder Ukrainisch sprachen. Er forderte sie demnach auf, Russisch zu sprechen.

Staatsanwaltschaft geht von politisch motivierter Tat aus

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann zudem gesagt haben, dass die Ukraine den Krieg begonnen habe. Die Staatsanwaltschaft wertet den Angriff, zu dem es bereits am vergangenen Samstag gekommen war, als politisch motiviert.

Wie die Ermittler weiter mitteilten, soll der Mann zunächst einem Mädchen aus der Gruppe an den Haaren gezogen haben. Anschließend soll er dann den zehn Jahre alten Jungen gegriffen und über das Brückengeländer geworfen haben. Der Junge wurde dabei am Kopf und am Fuß verletzt, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Der Mann soll auch eine Glasflasche geworfen haben

Danach fiel der Junge in einen Kanal. Als der Zehnjährige dort lag, soll der Täter eine Glasflasche auf ihn geworfen haben. Die Flasche traf den Jungen den Angaben zufolge an der rechten Schulter. Danach flüchtete der Mann.

Die Kinder alarmierten daraufhin ihre Eltern. Der Junge wurde laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht schwer verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt und dann wieder entlassen.

Nun sucht die Polizei Northeim nach Zeugen

Der ca. 40-45 Jahre alte Mann soll ein blaues T-Shirt, ein schwarzes Cappy sowie Jeans-Shorts getragen haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551 – 70050 zu melden.