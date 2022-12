Das ist das neue Ibis Style in München Neuperlach

Flippige Farbe und Pailletten-Kissen: Das Motto der trendigen Unterkunft führt in Münchens wilde 1970er Jahre. Warum die Eckzimmer besonders begehrt sind.

Das Hotel in Neuperlach ist neu, so neu, dass nicht einmal Nachbarn wissen, dass das Ibis Style eröffnet hat. Zumal das Hinweisschild eher untypisch klein ist. Dass das Motto der trendigen Unterkunft „Disco“ ist und an Münchens wilde 1970iger erinnern soll, erschließt sich dagegen auf den ersten Blick in der großzügigen Lobby: flippige Farben, Pailletten-Kissen, auf den Tischchen Untersetzer, die Schallplatten nachempfunden sind.

Das neue Ibis Style in München Neuperlach Foto: Hotel

Hier sollen sich die Gäste mit oder ohne Laptop wohlfühlen und womöglich bei einem Drink an der Bar ins Gespräch kommen. Die 172 Zimmer in den Farben blau und rot haben bodentiefe, wenn auch schmale, Fenster und – außer dem sehr gemütlichen Bett – eher wenig Aufenthaltsqualität. Ein silberner Lederpuff, ein ausklappbarer Tisch, ein Glasregal mit Bügeln, ein Flachbildschirm und kostenloses Wlan – mehr braucht man für einen Städtetrip wohl auch nicht. D

ie Bäder sind hell und relativ groß. Für Familien gibt es Zimmer mit Verbindungstüren. Und dann wären da noch die Eckzimmer, deutlich größer als die anderen, mit zwei Fenstern und einer Couch. Erstaunlicherweise kosten sie nicht mehr. Kein Wunder, dass sie schnell ausgebucht sind. Das Frühstücksbüfett ist ordentlich bestückt. Wer will, kann sich frische Waffeln machen, bevor es hinausgeht in den Münchner Winter. Das Neuperlacher Einkaufszentrum ist gegenüber. Noch besser, die U-Bahn befindet sich unmittelbar vor dem Plaza-Gebäude. Das Auto kann man also ruhig zu Hause lassen.



Ibis Style München Perlach, Thomas-Dehler-Str. 13, 81737 München, Tel. 089/125031930, DZ mit Frühstück ab 116 Euro.

