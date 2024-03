Gardasee im April: Lohnt sich das?

Lohnt sich der Gardasee im April? Hier erfahren Sie, ob er im Frühling schon eine Reise wert ist und was dabei alles beachtet werden muss.

Egal ob Camping- oder Familienurlaub - für viele ist der Gardasee der ideale Ort, um sich vom Alltag zu erholen. Wer dabei noch etwas Geld sparen will, kann zur Nebensaison hinfahren. Auch im April hat die Hauptsaison am Lago di Garda noch nicht begonnen. Es sollten aber einige Dinge beachtet werden, wenn eine Reise an den Gardasee im April geplant ist.

Wie das Wetter am Gardasee im April wird, was man dort machen kann und ob sich eine Reise zu diesem Zeitpunkt überhaupt lohnt, lesen Sie in diesem Artikel.

Gardasee im April: Wie wird das Wetter?

Im April ist das Wetter am Gardasee für gewöhnlich typisch frühlingshaft. Noch zu kalt, um die Jacke zu Hause zu lassen, aber zeitweise dann doch zu warm, um sie anzuziehen.

Laut dem Portal wetter.de liegt die Maximaltemperatur am Gardasee im April bei 18,4 Grad. Die Tiefsttemperatur liegt mit 9,4 Grad weiterhin noch im kühlen Bereich.

Wer im April schon mal anbaden will, muss allerdings mutig sein! Denn das Wasser des Gardasees ist mit 14 Grad im April noch recht frisch. Angenehmer wird es im Mai, denn da steigen die Wassertemperaturen des Gardasees für gewöhnlich auf circa 17 Grad.

Zwar eignet sich das Wetter damit eher weniger für Badeurlaub und Bootstouren, dafür umso mehr für entspannte Wellnesstrips und Spaziergänge rund um den Gardasee.

Gardasee im April: Frühlingsaktivitäten

Wer fürs Anbaden noch nicht bereit ist und lieber die Zeit am Ufer des Gardasees verbringen will, für den eignen sich folgende Frühlingsaktivitäten im April:

Wanderungen und Spaziergänge rund um den Gardasee

Radtouren entlang des Gardasees

Erkunden der kleinen Ortschaften und Städte am Gardasee

Wellness-Wochenende direkt am Gardasee oder in den Thermen von Comano

Veranstaltungen im April am Gardasee

Auch im Frühjahr gibt es viele Aktivitäten am Gardasee. In unserer Jahresübersicht haben wir übrigens viele interessante Veranstaltungen in diesem Jahr am Gardasee zusammengestellt.

Folgende Veranstaltungen erwarten Sie unter anderem im April am Gardasee:

5. bis 7. April 2024: Radrennen "Colnago Cycling Festival" in Desenzano del Garda

12. bis 14. April 2024: Gardasee Marathon "Lake Garda 42" rund um den Gardasee

12. bis 15. April 2024: "Vinitaly and the City" in der Altstadt von Verona

12. bis 14. April 2024: Gartenausstellung "Fiori nella Rocca" in Lonato del Garda

13. bis 14. April 2024: Zitronenfest "Giardini d'agrumi" in Gargnano

13. bis 15. April 2024: Weinfachmesse "Vinitaly 2024" in Verona

14. April 2024: Kulinarischer Spaziergang "Music Mordic Walking" in Brenzone sul Garda

14. April 2024: MTB Garda Marathon & Granfondo Città di Garda am südöstlichen Teil des Gardasees

20. April 2024: Trail Running auf der Bassa Via del Garda

20. bis 24. April 2024: Biennale in Venedig

26. bis 28. April 2024: Bonsai-Ausstellung und Markt "Arcobonsai" in Arco

28. April 2024: Italian Classic Car Parade in Bardolino

28. April 2024: Gourmetspaziergang "Magnalonga" in Valipolicella

30. April 2024:Reitspektakel "Carica dei Carabinieri" in Lazise

Übrigens: Am und im Gardasee gibt es verschiedene Schlangenarten, von denen einige giftig sind. Außerdem leben in der Region auch Bären, Wölfe und Luchse.