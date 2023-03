Bundesgartenschau und Co.: Unsere Reisetipps für Gartenfans

Der Countdown läuft für die Bundesgartenschau in Mannheim. Aber auch die Landesgartenschauen öffnen demnächst ihre Pforten. Unser Überblick erleichtert Gartenfans die Planung.

Bald blüht Ihnen wieder was: Im April starten die meisten Gartenschauen in Deutschland und bieten Gartenkunst vom Feinsten, üppig sprießende Blumenbeete sowie kreative Tipps und Ideen für die eigenen Beete und Rabatte en masse: Für Garten- und Botanik-Fans sind die jährlichen Landesgartenschauen und andere Veranstaltungen mit ihrer Pflanzen- und Farbenpracht lohnende Ziele für eine Kurzreise. Wir stellen die wichtigsten Blumen-Events und das Highlight des Jahres: die Bundesgartenschau in Mannheim, die einen besonderen städtebaulichen Spagat bewältigt.

Bundesgartenschau in Mannheim: Per Seilbahn von Park zu Park

„Beste Aussichten“ verheißt die diesjährige Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim. Und die genießen Besucherinnen und Besucher etwa vom 218 Meter hohen Fernmeldeturm und während der Fahrt mit der zwei Kilometer langen Seilbahn, welche die beiden großen Ausstellungsgelände verbindet: den modernisierten Luisenpark mit der „Neuen Parkmitte“ und das frühere US-Kasernenareal Spinelli. Das soll nach der BUGA als Freizeit- und Naherholungsgebiet dienen. Doch zuerst soll die Schau als „Experimentierfeld, Blumenschau und Sommerfest in einem“ rund zwei Millionen Besucher in die baden-württembergische Quadrate-Stadt locken, die ihren Namen daher hat, dass die Innenstadt. Zu den Highlights der Bundesgartenschau zählen eine begehbare Unterwasserwelt und das Südamerikahaus in der Neuen Parkmitte sowie der Chinesische Garten im Luisenpark. Die U-Halle im Spinelli-Park ist Schauplatz von gleich 19 Blumenschauen. Für Abwechslung sorgen rund 5000 Veranstaltungen, unter anderem ein Joy-Fleming-Musical, Lesungen, Theater, Workshops und ein umfangreiches Kinderprogramm. (Eröffnung der Bundesgartenschau ist am 14. April, sie geht bis 8. Oktober. Mehr Information im Internet: www.buga23.de

Eine Seilbahn verbindet die beiden Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim. Foto: Uwe Anspach, dpa

Landesgartenschau Höxter – Blütenzauber im Welterbe

Das 1200 Jahre alte ehemalige Benediktinerkloster Corvey, seit 2014 Unesco-Weltkulturerbe, feiert in diesem Jahr nicht nur sein Jubiläum, sondern steht im Mittelpunkt der 19. Landesgartenschau Nordrhein-Westfalens. Das 31 Hektar große Gelände im Weserbergland erstreckt sich vom Wall um die historische Altstadt von Höxter über das Flussufer bis nach Corvey. Im Schutz der Klostermauern wachsen dort Rosen, seltene Stauden, duftende Sträucher und exotische Gehölze. Gemüse aus alter und neuer Zeit gedeihen im Küchengarten, heilsame Kräuter und Arzneipflanzen im Apothekergarten. Im wenige Schritte entfernten Archäologiepark im Weserbogen wird die versunkene mittelalterliche Stadt erlebbar gemacht. Blühwiesen und ein lila Meer aus Lavendel werden im Sommer den Weg zur Obstplantage begleiten. Auf der Weserscholle, einem Aussichtsplateau über dem Fluss, lädt eine Picknickwiese zum Verweilen ein. Ein weiteres Highlight sind die Galeriegärten am Wall. Für die jüngsten Besucher und Besucherinnen gibt es in Höxter drei Themenspielplätze. Eröffnung ist am 20. April. Die Lamndeshgartenschau in Höxter geht bis 15. Oktober. Mehr Information im Internet: www.landesgartenschau-hoexter.de

Landesgartenschau Fulda: Gartenkultur mit Panoramablick

Zur siebten hessischen Landesgartenschau will sich die Barockstadt Fulda in ein Gartenparadies verwandeln. Vier große Ausstellungsflächen laden ab Ende April Blumen- und Gartenfans ein, die Zeit im Grünen zu genießen und sich gärtnerischen Ideen, kulinarischen Entdeckungen und vielfältigen Veranstaltungen hinzugeben. Schauen, riechen, schmecken und fühlen ist die Devise im Genuss-Garten, wo auch gastronomische Spezialitäten serviert werden und Konzerte, Lesungen, Theater- und Tanzaufführungen stattfinden. Im Kultur-Garten mit schattenspendenden Klimabäumen und außergewöhnlichen Kletterpflanzen ist gärtnerische Kreativität zu bestaunen – ein herrlicher Blick über die Stadt inklusive. Gemütliche Sitzplätze inmitten der üppig blühenden bunten Beete charakterisieren den Sonnen-Garten in Fulda. Eine Oase zum Entspannen mit Holzstegen zwischen Blumen, Stauden und Wasserpflanzen ist der Wasser-Garten, der Fuldas beliebtestes Naherholungsgebiet umschließt: den Aueweiher. Die Eröffnung der Landesgartenschau in Fulda ist am 27. April. Sie geht bis 8. Oktober. Mehr Information im Internet: www.lgs-fulda-2023.de

Landesgartenschau Freyung: Höhenpark mit Weitblick

Der Geyersberg im Nordosten Bayerns bildet das Zentrum der 34. Bayerischen Landesgartenschau. Rund 800 Meter hoch gelegen bietet der Ortsteil von Freyung im Bayerischen Wald einen beeindruckenden Panoramablick über die Hügelketten der Bayerwaldberge. „Wald. Weite. Wunderbar“, so lautet demzufolge auch das Motto der Landesgartenschau. Und mit „Weitblick“ ist nicht nur die Sicht von dem neu angelegten Höhenpark gemeint: Durch die Integration von land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird das Areal zu einem zukunftsweisenden Landschaftspark entwickelt. Zu den Besuchermagneten zählen die Terrasse am Burgberg mit mehreren Regionalgärten und einem Regionalpavillon, in dem sich abwechselnd die 25 Kommunen des Landkreises Freyung-Grafenau präsentieren. Für Abwechslung sorgen auf der bayerischen Landesgartenschau 19 Motto-Wochenenden und ein Aktivpark mit Kletterwolke und Bewegungsparcours sowie ein Gesteins- und Wiesenpfad. Eine schöne Idee: Spezielle Waldgärten widmen sich den Themen Umwelt- und Naturschutz. Die kleinsten Gartenfreunde und Gartenfreundinnen können bei täglichen Mitmachprogrammen spielerisch die Schönheiten der Natur entdecken. Die Landesgartenschau geht von 25. Mai bis 3. Oktober. Mehr Information im Internet: www.lgs2023.de

Lesen Sie dazu auch

Landesgartenschau Bad Gandersheim: Blumenpracht am blauen Band

Ein einen Kilometer langes „Blumenband“ verbindet in Bad Gandersheim das Gartenschaugelände und die Altstadt mit ihrem Fachwerk-Ensemble um den historischen Markt. Unterwegs sind in vier Parkbereichen farbenfrohe Pflanzungen und wilde Auenlandschaften zu entdecken. Kreative Themengärten, in denen Gartenbaufachbetriebe aktuelle Trends vorstellen, liefern auch Tipps zur Gestaltung und Pflege. Das gesamte Areal mit den drei Osterbergseen und den Flüssen Gande und Eterna umfasst rund 40 Hektar, auf denen zehntausende Stauden Sonnenhut, Taglilien, Pfingstrosen und Astern die Besucherinnen und Besucher begleiten. Die gärtnerischen Highlights reihen sich einem Erzählstrang gleich aneinander. An 185 Tagen will die 7. niedersächsische Landesgartenschau unter dem Motto „Garten. Fest. Spiele.“ rund 460.000 Blumenfans in die knapp zehntausend Einwohner zählende Stadt locken. Eröffnungstermin ist der 14. April. Die Schau geht bis 15. Oktober. Mehr Information im Internet: www.laga-bad-gandersheim.de

Gartenschau in Balingen: Ein Fest für alle

Neue und umgestaltete grüne Parks entlang der Flüsse Eyach und Steinach bilden das Herz der Gartenschau in der Baden-Württembergischen Stadt Balingen. Das 143 Tage währende „Fest für alle“ will eine neue Ära einläuten, den Ort „nachhaltig aufwerten“. Zu den Höhepunkten zählen die Eyach-Terrassen und die Wassergärten am Hohenzollernschloss, ein Aktivpark für alle Generationen mit Boulderwand und Boule-Feldern sowie naturnahe Erlebnisauen. Wo sich zuvor dicht bewachsene Uferböschungen, versteckte Winkel und brachliegende Industrieflächen befanden, sind grüne Parks entstanden. Mitten in der Stadt gelangen die Menschen nun so nah ans Wasser wie nie zuvor. Das Rahmenprogramm bilden über 1000 Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Kunst, Musik sowie Events von Kochshows bis zu Cocktailabenden. Street-Art-Künstler malen und sprühen ihre Kunstwerke auf eine 200 Quadratmeter große Aktivwand im Skatepark. Und 60 regionale Bands zünden ein musikalisches Feuerwerk unterschiedlichster Musikstile. Los geht’s am 5. Mai bis 24. September. Mehr Information im Internet: www.balingen2023.de