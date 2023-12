Willkommen im kleinsten Nationalpark der Welt

Plus Dass die Seychellen-Insel Moyenne zum Rückzugsort für bedrohte Pflanzen und Tiere wurde, verdankt sie einem englischen Schriftsteller und seinem einheimischen Mitstreiter.

Wenn die Riesen von Moyenne sprechen könnten, was würden sie einem erzählen? Die Welt war noch eine andere, als die älteste Schildkröte der Insel aus dem Ei kroch. Wenn man in die von tiefen Falten gerahmten Augen des vielleicht 100-jährigen Giganten blickt – ein Fels von einem Tier – man wüsste gerne, welche Geschichten er mit seinem um die 200 Kilogramm schweren Panzer durch das Unterholz seiner Insel schleppt.

Der Riese unter den Palmen blickt reglos und stumm ins blendende Aquamarin. Etwas da draußen auf dem Meer scheint sein Interesse geweckt zu haben. Sind es die Feenseeschwalben, deren strahlend weißes Gefieder immer wieder aufleuchtet, wenn sie ihr Luftballett über dem Riff vor Sainte Anne vorführen? Oder ist der Gigant einfach nur in Gedanken versunken?