Reisereportage

12:00 Uhr

In Norwegen weht Skitourengehern eine Meeresbrise um die Ohren

Die Tourensaison beginnt in Norwegen im Frühjahr.

Plus Flache Rücken, steile Hänge und zugefrorene Seen: Wer sich unweit des Polarkreises Skier unter die Füße schnallt, dem bieten sich traumhafte Routen. Am Gipfel weht Tourengehern eine Meeresbrise um die Ohren.

Von Marina Kraut Artikel anhören Shape

Weiß, weiß, überall weiß. Dazwischen ein paar Steine, die der starke Wind vom Schnee befreit hat. Ein Weg zum Gipfel ist nicht zu erkennen. Zu stark der Schneesturm, zu schlecht die Sicht. Die ganze Nacht über hat es geschneit. Ein Ende? Nicht zu erkennen. Am Morgen waren keine Fischerboote auf dem Meer zu sehen, selbst für die hart gesottenen Angler war es auf Norwegens zweitgrößter Insel Senja zu stürmisch, um zu fischen. Für eine Gruppe Skitourengeher tut das nichts zur Sache. Sie sind in den hohen Norden gereist, um zehn Tage lang den Traum des Skitourengehens zu suchen: Hänge voller Schnee, Aufstiegsrouten, die auf Meereshöhe starten und Gipfel, von denen sich die endlose Weite der Fjorde betrachten lässt. Und sie haben noch ein bescheidenes Detail mehr gefunden: die Einsamkeit unweit des Polarkreises.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen