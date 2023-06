Wir sind mit dem Radl da: Stadt-Touren für Sattelfeste

Fahrrad-Stadtbesichtigungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ein Vorteil: Man kann leichter die ausgetretenen Pfade verlassen. Wir stellen acht nicht alltägliche Stadtrundfahrten per Rad vor.

Eine Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden ist doppelt attraktiv: Man kommt auch an weniger bekannte Plätze und bleibt im Gegensatz zur Busfahrt auch sportlich aktiv. "Interessant sind dabei thematisch orientierte Exkursionen", weiß Christian Tänzler vom ADFC. So gibt es in einigen Großstädten geführte Touren mit interessanten Themen, von Fotografie über Rockstars bis hin zu Street-Art, Sauna-Tradition und Weinanbau. Hier acht etwas andere Sightseeing-Touren per Fahrrad:

Athen Erfrischend ist die Fahrt von der Innenstadt (Plaka) ans Meer, zu Sandstränden und den Marinas der Luxusjachten in Flisvos . Ein Highlight ist unterwegs das Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, ein Meisterwerk moderner Architektur. Ziel ist die Marina von Alimos. Zeit für einen griechischen Kaffee mit Gebäck bleibt obendrein. Mehr Informationen: Die Athens Coastal Tour dauert 4 bis 5 Stunden, Strecke 28 km, ab/bis Athanasiou Diakou Str. (Nähe U-Bahn Akropolis ), 49 Euro, (Aufpreis für E-Bikes), für Kinder ab 12 Jahren, www.athensbybike.gr/athens-coastal-tour/

In Zeiten von & Co sind Alfredos Photobike-Stadttouren auf dem E-Bike heiß begehrt. Der Fotograf führt seine Gäste dorthin, wo sie die attraktivsten Aufnahmen schießen können. Eine spezielle Montjuic-Tour hat natürlich den gleichnamigen Stadtberg im Programm, genauso wie Port Vell, das olympische Dorf und das gotische Viertel. Info: Die Photo-Bike-Gothic Tour per E-Bike dauert 4 Stunden, ab Carrer de Cervantes 5,65 Euro, www.photobiketourbarcelona.com Berlin Graffiti und viel mehr – die dreistündige Tour widmet sich der alternativen Berliner Kunstszene jenseits von Museen und Galerien. Eine Szene, die sich quasi täglich ändert. Egal, ob in Kreuzberg oder in Berlin-Mitte , jede Hauswand kann zur Ausstellungsfläche werden. Vom klassischen Graffito bis zum Urban Farming stehen unzählige Projekte auf dem Programm. Mehr Informationen: Die freitägliche Street-Art-Tour dauert ca. 3 Stunden, 32 Euro mit Leihrad, für Kinder ab 12 Jahren, ab Kulturbrauerei Prenzlauer Berg , www.berlinonbike.de/radtouren/streetart-berlin

Auf Bonos spuren geht es bei einer U2-Radtour durch Dublin Foto: Jens Kalaene, dpa

Dublin Irlands berühmteste Rockband stammt aus der Hauptstadt. Die zweistündige U2-Bike-Tour unter Leitung eines ehemaligen Musikjournalisten führt zu den Stätten ihres Werdegangs: zur Schule , aus der Paul David Hewson alias Bono geflogen ist; zum Laden, dem Bono seinen Namen zu verdanken hat; zum bandeigenen Hanover Studio in den Docklands Und natürlich zum The Clarence Hotel, in Besitz von Bono und The Edge , mit der Octagon Bar, einem Szenetreff in Dublin . Ein Hinweis für Dublin-Einsteiger: Die Tour führt auch an Highlights wie Dublin Castle und der Guinness-Brauerei vorbei. Info: Die U2 Guided Tour dauert ca. 2 Stunden, Termine auf Anfrage, https://cycledublinbiketours.ie/u2-tour.html

Wie funktioniert ein modernes Container-Terminal? Diese Radtour ist eine etwas andere Hafenrundfahrt. Es geht vorbei an Tankern, Kränen, Deichen und Containerbergen, außerdem durch den Alten Elbtunnel, vorbei am Spreehafen, der mal ein Winterquartier für Binnenschiffe war. In bekommen die Teilnehmer einen Einblick in das voll automatisierte Container-Terminal. Info: Die tägliche Hafen-Tour dauert ca. 4 Stunden, 24 km, ab Fahrradstation Schlüterstr.11, Gruppe mit bis zu 6 Personen, 29 Euro. Alternativ wird eine Hafen-Entdecker-Tour mit 40 km angeboten. www.fahrradtour-hamburg.de Helsinki Sind die Finnen wirklich so saunaverrückt, oder ist das ein altes Klischee? Diese Tour gibt einen Einblick: Bei Sonnenuntergang radelt man durch das hippe Kallio im Osten der Hauptstadt Helsinki , durch das historische Kruununhaka und das moderne Merihaka. Es geht über Inseln und durch Grünoasen. Und selbstverständlich gehört auch ein Saunagang zum Tourprogramm. Info: Die Sunset Sauna Cycle Tour dauert 3 Stunden, ab Santakatu in Ruoholahti, ab 240 Euro (für bis zu acht Personen), biketours.happyguidehelsinki.com

Sind die Finnen wirklich so saunaverrückt, oder ist das ein altes Klischee? Diese Tour gibt einen Einblick: Bei Sonnenuntergang radelt man durch das hippe Kallio im Osten der Hauptstadt , durch das historische Kruununhaka und das moderne Merihaka. Es geht über Inseln und durch Grünoasen. Und selbstverständlich gehört auch ein Saunagang zum Tourprogramm. Info: Die Sunset Sauna Cycle Tour dauert 3 Stunden, ab Santakatu in Ruoholahti, ab 240 Euro (für bis zu acht Personen), biketours.happyguidehelsinki.com München München-Besucher kennen das Glockenspiel am Marienplatz , das Siegestor und das Maximilianeum . Aber wie steht es mit Wurmeck, Affenturm und Brezenreiter? Das wissen selbst viele MünchnerInnen nicht. Der Guide erzählt wenig bekannte Geschichten und Anekdoten aus der Stadthistorie und führt seine Radlergruppe zu versteckten Plätzen, an denen auch Alteingesessene meist noch nie gewesen sind. Info: Die Insidertour München für MünchnerInnen dauert 2 bis 3 Stunden, rund 15 km, ab Marienplatz , nur in der Gruppe buchbar (bis zu 8 Personen, 345 Euro inkl. Leihrad), www.spurwechsel-muenchen.de/produkt/muenchen-fuer-muenchner/

München-Besucher kennen das Glockenspiel am , das Siegestor und das . Aber wie steht es mit Wurmeck, Affenturm und Brezenreiter? Das wissen selbst viele MünchnerInnen nicht. Der Guide erzählt wenig bekannte Geschichten und Anekdoten aus der Stadthistorie und führt seine Radlergruppe zu versteckten Plätzen, an denen auch Alteingesessene meist noch nie gewesen sind. Info: Die Insidertour für MünchnerInnen dauert 2 bis 3 Stunden, rund 15 km, ab , nur in der Gruppe buchbar (bis zu 8 Personen, 345 Euro inkl. Leihrad), www.spurwechsel-muenchen.de/produkt/muenchen-fuer-muenchner/ Wien Das "grüne" Wien steht auf dem Programm der Go Green E-Fatbike-Tour. Denn Österreichs Hauptstadt hat neben prunkvollen Palästen, Kirchen und Museen noch vieles mehr zu bieten. Nach einer kurzen E-Bike-Schulung geht es auf dicken Reifen den Donaukanal entlang und durch die Weinberge am Kahlenberg . Zurück geht's durchs malerische Nußdorf , über die Donauinsel und zum Finale durch den Prater. Info: Die E-Mountainbike-Tour Go Green dauert 4 Stunden, ab Franz-Josefs-Kai 45, ab 85 Euro, www.viennaexplorer.com/de/touren/go-green-e-fatbike-tour-vienna/





