Südafrika

12:00 Uhr

Big Five: nicht nur in der Savanne sondern auch im Weinglas

Plus In der wilden Natur lassen sich Weinaromen noch intensiver schmecken. Das liegt daran,dass die Sinne intensiver wahrnehmen und sensibilisiert sind. Na, dann Prost! Eine Safari mit Weinbegleitung.

Von Herbert Stiglmaier Artikel anhören Shape

Schon die Ankunft: Der Pilot der kleinen Propeller-Maschine der „Federal Airlines“ überfliegt erst einmal den kleinen Teer-Streifen des „Sabi Sand Airports“ mitten in der Savanne, ehe er zum Landeanflug ansetzt. Man kann ja nie wissen, ob nicht doch eine Herde Elefanten auf der Landebahn dahinschreitet. Dann kommt der Touchdown: keine Zäune, keine Kontrollen, kein Gepäckband, nur eine gediegene Sofa-Kombination in einer offenen Strohhütte, auf der es sich neulich ein Leopard gemütlich gemacht hatte zwischen zwei Landungen. Willkommen in der „Singita Ebony Lodge“ am Rande des Krüger Nationalparks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

