Reiseveranstalter Tui setzt im Sommer 2023 verstärkt auf All-Inklusive

Das ist neu im Programm des Urlaubsanbieters. Tui baut das Angebot von All-inklusive-Hotels aus. Diese Termine sollten Sparfüchse nicht verpassen.

Die Deutschen werden weiter reisen – trotz Inflation, Krieg und Energiekrise. Davon ist Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert überzeugt. Und die bisherige Buchungslage gebe ihm recht, erklärte er bei der Präsentation des Sommerprogramms. Der Großveranstalter baut auf All Inclusive als „Vollkasko fürs Budget“, die „preissensible Zielgruppe“ Familien und auf eigene Hotels.

In den Reisezielen Ägypten, Tunesien, Türkei und Kapverden bieten über 90 Prozent der Hotels All Inclusive – auch durchaus exklusiv wie etwa im Robinson Club. Am umfangreichsten sei das All-Inclusive-Angebot in den Magic Life Clubs, wo auch Wassersport oder Mountainbike-Touren im Preis enthalten seien, so Baumert.

Mehr Familienhotels bei Tui

Weil der Anteil der Familienbuchungen zugenommen habe, werde das Angebot der Familienhotels ebenso erweitert wie die Tui Kids Clubs. In rund 200 Hotels gelten auch 2023 Kinderfestpreise von 99 Euro. Sie gelten für Zwei- bis Elfjährige und sind vom 21. Dezember bis 18. Februar buchbar.

Auch bei Tui Blue und bei der preiswerten Marke Suneo gibt es Neues, u.a. das erste Tui Suneo in Deutschland auf der Insel Usedom. Als Tipp für Sparfüchse nennt Baumert Albanien, das auch für jüngere Reisende interessant sei. Erweitert wurde auch das Rundreiseprogramm, das teilweise ab zwei Personen durchgeführt werde.

Bei den Fernreisen ist Amerika der Favorit, gefolgt von den Malediven und Thailand. Beim Thema Luxus, so Steffen Boehnke, dem Leiter Produktmanagement Sun & Beach, seien vor allem intensive Erlebnisse gefragt, aber auch soziales Engagement vor Ort. Tui sieht sich beim Thema Nachhaltigkeit als Vorreiter und arbeitet für das „Green & Fair“-Label für Hotels und Ausflüge mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zusammen. Bis 2025 sollen jährlich mindestens 2,8 Millionen Gäste nachhaltige Hotels buchen, gibt Baumert das Ziel vor.

Lesen Sie dazu auch

Der Covid-Reiseschutz ist bei den Buchungen inkludiert

Baumert ist trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten optimistisch für den Sommer 2023, „das Interesse an Reisen ist hoch.“ Bei allen Reisen sei ein Covid-Protect-Reiseschutz inkludiert. Wer sich für den Flextarif entscheide, könne Flugpauschalreisen bis 15 Tage vor Abreise gebührenfrei umbuchen oder stornieren.