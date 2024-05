Außen Understatement, innen Capri-Luxus

Mit Sophia Loren und Clark Gable die Zeit zurückdrehen. Das ist auf Capri im Luxushotel Capri Tiberio Palace möglich. Hier wird der legendäre Ruf der Insel lebendig gehalten.

Vom Bus- und Taxiparkplatz auf Capri sind es nur wenige Schritte, schon ist man über die berühmte Piazzetta und durch den kleinen Ort im beschaulichen Teil der Insel angekommen. Das Hotel in Hanglage mit gerade mal einem halben Hundert an Zimmern zeigt nach außen eher Understatement. Man ist sowieso auf die Gärten gegenüber und die fantastische Aussicht aufs Meer konzentriert. Drinnen hat der italienische Architekt Giampiero Panepinto gekonnt eine Atmosphäre geschaffen, die mit dem Lifestyle vergangener Dekaden spielt, sodass der Gast das Gefühl hat, in dem Privathaus eines weitgereisten Weltmannes gelandet zu sein.

Der Pool des Luxushotels auf Capri. Foto: Hotel

Keramiken, Skulpturen, Bücher, Blumen und Gemälde fügen sich zu einem bunten Bild. Man möchte stöbern und versinkt erst mal in einem der Sofas. Lauter Wohlfühlräume wie Unikate sind entstanden, die gute Laune machen, große Suiten und kuschlige Zimmer mit riesigen Terrassen oder lauschigen Balkonen und Fußböden, auf denen sich die Fliesenkunst der Region aufs Schönste zeigt. In einem Flur laufen Sequenzen eines 50er-Jahre-Films mit Sophia-Loren und Clark Gable, der auf Capri gedreht wurde.

Am Pool räkelt sich die Jeunesse dorée aus aller Welt. In der Bar kreiert Barmann Vincenzo Drinks mit Capri-Aromen, und die Pizzen des Pizzaiolo Antonio heißen Marilyn Monroe oder Elizabeth Taylor. Sie sind köstlich. Im schönsten Capri-Licht mit Bilderbuch-Aussicht auf Inselpanorama und Meer frühstückt und diniert man auf der großen Terrazza Tiberio. Im Capri Tiberio Palace kann man seine Träume vom prickelnden Inselflair einlösen und dabei sehr privat sein.

Capri Tiberio Palace. Via Croce 11-15, I-80073 Capri, Doppelzimmer ab 581 Euro inkl. Frühstück, Tel. 0039/081/97 87 111, www.capritiberiopalace.com

