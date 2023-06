Die Wallerei hat Zimmer mit SUP und Seeblick am Walchensee

Die Wallerei ist nicht nur Hotel sondern auch ein Biergarten. Wie die junge Chefin dem Haus wieder Leben eingehaucht hat.

Vor dem Frühstück ein Sprung in den See, vor dem Abendessen im Biergarten eine Yoga-Stunde auf der Terrasse. Am und in Walchensee, einem Gemeindeteil von Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), hat in diesem Frühjahr ein echter Wohlfühlort seine Pforten (wieder)eröffnet: Die „Wallerei“ am Seeufer ist nicht nur Hotel, sondern auch Biergarten mit Restaurant. Das Haus verbindet Bodenständigkeit mit Moderne, vereint Tradition und Zeitgeist.

Das Haus verfügt bislang über zehn Zimmer – schlicht im Stil, ausgestattet mit Holz und Naturmöbeln. Die hochwertigen Matratzen, Kissen und Bettdecken stammen von einem Familienunternehmen aus Südtirol. Vom Bett in den See ist es nur ein Katzensprung, das hoteleigene SUP steht bereit für einen Ausflug aufs Wasser.

Die Wallerei von außen Foto: Hotel

Für die geschickte Umsetzung zeichnet die neue junge Wirtin Lilian Günzel verantwortlich, deren Vita untrennbar mit dieser Lokalität verbunden ist. Die 28-Jährige hat Gastfreundlichkeit im elterlichen Betrieb nahe der heutigen Wallerei von früh auf ge- und erlebt. Nach BWL-Studium, Auslandsaufenthalten und Engagements in der IT-Branche führte sie der Weg zurück an den Walchensee. Hier hat sie dem einst als „Schwaigerhof“ bekannten alten Haus aus dem 18. Jahrhundert mit viel Herzblut und einem bunten Mitarbeiter-Team neues Leben eingehaucht.

Nach umfassenden Renovierungen - die alten Kachelöfen wurden wieder instandgesetzt, der von Teppichen bedeckte Dielenboden freigelegt - ist nun auch das Restaurant startklar. An sonnigen Tagen gibt's im Pop-up-Biergarten Klassiker und regionale Spezialitäten.

Kontakt: Wallerei Walchensee, Seestraße 42, 82432 Walchensee, DZ ab 120 €, www.wallerei.de

Lesen Sie dazu auch