Ein Berliner Altbau hat sich für Gäste hübsch gemacht

Im Stadtteil Friedrichshain hat vor kurzem das Sly Berlin eröffnet. Das Hotel ist geschmackvoll eingerichtet. Herzstück ist aber das Restaurant.

Berlin Lovers haben wahrscheinlich schon ihr Lieblingshotel, aber manchmal lohnt es sich auch, eine der Neugründungen zu besuchen. Im Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg, da wo für die meisten Besucher die Musik spielt, hat in einer eher unschönen Straße ein sehr schönes Haus eröffnet.

Geschmackvoll eingerichtet: ein Zimmer im Sly Berlin Foto: Hotel

Das Gebäude zieht sich in typisch Berliner Altbauweise über mehrere Hinterhöfe gänzlich erneuert und modernisiert weg in die Stille der Großstadt. Man kann herrlich schlafen in den tollen Zimmern von 17 bis 100 Quadratmeter groß. Alles ist wertig: die Türen, die Holzböden, die Betten, die skandinavischen Lampenklassiker, Wandfarben und die Bäder mit fantastischen italienischen Kacheln. Apropos Kacheln, wer in der Dunkelheit anreist, übersieht fast das Haus wegen des rabenschwarz gekachelten Eingangs.

Dann tut sich im wahrsten Sinne der Himmel auf. Das Herzstück ist das Restaurant, in dem man sich wie in einem der Gewächshäuser des Botanischen Gartens fühlt. Mit Blick auf die offene Küche, flankiert von riesigen Gewächsen aus aller Welt, kann man tags unterm Berliner Himmel frühstücken, zu Mittag essen und nach dem Dinner den Abend in den kuschligen Sofas und Sesseln ausklingen lassen. Hamburger Privatunternehmer haben mit diesem Haus ihr Understatement perfekt zelebriert und mit der Spa- und Saunalandschaft on top samt Aussicht bis nach Westberlin noch eins drauf gesetzt.

Sly Berlin. Petersburger Str. 16, 10249 Berlin, www.sly-berlin.com, Tel. 030/233 20 66 00, Doppelzimmer ab 190 Euro, plus Frühstück





