Ein Hotel mit Seeblick am Traunsee

Von der Sauna direkt in den See eintauchen, das ist im Hotel Traunsee im Salzkammergut möglich. Für den Genuss sorgt Haubenkoch Lukas Nagl.

Leicht zu finden ist das Hotel nicht, vor allem, wenn man von der Hauptstraße kommt. Es ist eng auf der kurzen, steilen Straße, die zu einem kleinen, kostenpflichtigen Gemeinde-Parkplatz führt. Aber dann: Dieser Blick auf den Traunsee, in dem sich Wolken und Berge ein Stelldichein geben! Das Seehotel „Das Traunsee“ hat schon eine begnadete Lage. Und weil alle Zimmer Seeblick haben, können sich auch die Gäste jeden Tag über die Aussicht freuen.

Man fühlt sich gleich wohl in diesem gastfreundlichen Haus, dafür sorgt schon der freundliche Empfang. Und die Zimmer – alle mit Balkon - sind schnörkellos aber mit farblichen Akzenten wohnlich gestaltet. Das Schönste ist ohnehin der Blick auf den See und den mächtigen Traunstein. Den hat man auch von der großen Panorama-Sauna aus und natürlich von der in den See hineinragenden Terrasse, wo die unterschiedlichsten Sessel und Liegen zum Verweilen einladen.

Alle Zimmer haben Seeblick im Hotel Traunsee Foto: Hotel

Wer mag, kann sogar von der Sauna aus direkt in den See eintauchen. Doch „Das Traunsee“ ist mehr als ein schönes Hotel, es verfügt auch über ein Restaurant der Extraklasse. Denn hier kocht mit Lukas Nagl der „Koch des Jahres 2023“, und natürlich tut der 35-Jährige das mit großem Einfallsreichtum und viel Liebe zu heimatlichen Produkten. Vier Hauben hat Lukas Nagl dem Restaurant Bootshaus erkocht.

Wie das ganze Haus kommt auch das zum See hin offene Restaurant ohne Schnickschnack aus. Dafür bekommen die Gäste nur beste Qualität auf den Tisch. Sinnstiftend nennt der Familienvater seine Küche und meint damit, dass er allen Gästen ein ehrliches Genuss-Erlebnis bescheren will, und das passt wunderbar zum Hotelkonzept.

Info: Seehotel Das Traunsee, Klosterplatz 4, A-4801 Traunkirchen, E-Mail: traunsee@traunseehotels.at, Tel. 0043,7617/2216, www.dastraunsee.at DZ ab 245 Euro

