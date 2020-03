vor 33 Min.

Bauausschuss debattiert über Ilsesee-Kiosk

Antrag auf Planung eines Speiselokals

Mit mehreren großen Themenkomplexen beschäftigt sich der Königsbrunner Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 10. März. Neben den Baugesuchen – unter anderem gibt es weitere Planungen für Studentenwohnungen auf einem Grundstück im nördlichen Bereich der Haunstetter Straße – stehen der Gymnasiumsweiher und die Gastronomie am Ilsesee auf der Tagesordnung.

Um die Entbuschung des Gymnasiumsweihers hatte es vor Kurzem einige Aufregung gegeben. Es gab Kritik, dass die Eingriffe in die Natur deutlich stärker ausfielen als zunächst angenommen. Im nun vorliegenden Beschlussvorschlag geht es darum, wie die für Menschen weiterhin nicht zugänglichen Uferbereiche im Süden und Westen des Teichs bepflanzt werden sollen. Der Sachvortrag nimmt aber auch noch einmal Bezug auf die bereits durchgeführten Arbeiten, sodass eine angeregte Diskussion zu erwarten ist.

Diskutiert wird im Ausschuss außerdem über die Zukunft des Kiosks am Ilsesee. SPD-Bürgermeisterkandidat Nicolai Abt hatte im November einen Antrag gestellt, dort eine ganzjährig zu bewirtschaftende Speisegastwirtschaft mit Außenverkauf, Terrasse und öffentlichen Toiletten zu errichten. Die SPD-Fraktion hat sich diesen Bürgerantrag zu eigen gemacht und so steht dieser nun auf der Tagesordnung.

Die öffentliche Sitzung beginnt laut Mitteilung der Stadtverwaltung um 19 Uhr. (adi)