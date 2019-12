vor 53 Min.

Bühnenstrolche zeigen Aschenputtel

Der Vorverkauf für das Kinder- und Jugendtheater des Untermeitinger Vereins Laetitia läuft ab sofort

Das Kinder- und Jugendtheater des Theatervereins Laetitia – Die Bühnenstrolche – veranstaltet im Dezember und Januar seine traditionellen Märchenaufführungen mit dem Stück Aschenputtel. Premiere ist am 22. Dezember um 15 Uhr in der Imhofhalle, der Vorverkauf läuft bereits.

Seit 30 Jahren, von 1989 bis 2019, führen die Bühnenstrolche, nur unterbrochen zwischen 2002 und 2004 durch die Sanierung der Mehrzweckhalle, ihre Märcheninszenierungen für Groß und Klein auf. Seit dieser Zeit beweisen Generationen von Kindern und Jugendlichen mit Spielfreude ihr Können und ihr Talent auf der Bühne. Dabei müssen sie sich neben dem Lernen des Textes, der Mimik und der Gestik, auch in den vielen, oft bis zu zwölf wechselnden Bühnenbildern zurechtfinden. Diese bewundernswerten Leistungen der jungen Akteure sind in der Zwischenzeit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.

In dieser Zeit gingen, neben anderen Produktionen der Bühnenstrolche, allein 27 große Märcheninszenierungen mit rund 25000 Besuchern über die Bühne. Die Auswahl und Besetzungen der Stücke erfolgt nach der Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden Aktiven. Dabei müssen sehr oft noch Rollen zusätzlich in die Stücke geschrieben und eingebaut werden, um die Nachfrage zu erfüllen. So werden Besetzungen mit bis zu 30 Spielern erreicht.

Aschenputtel, das Märchen in neun Bildern ist geeignet ab vier Jahren. Gespielt wird am 22., 28. und 29. Dezember sowie am 4. und 5. Januar jeweils um 15 Uhr im großen Saal der Imhofhalle in Untermeitingen. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen drei Euro. Der Kartenvorverkauf ist immer donnerstags von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer der Imhofhalle. Reservierungen außerhalb dieser Zeiten sind unter der Telefonnummer 08232/6371 möglich. (SZ)