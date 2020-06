vor 3 Min.

Darum helfen diese Königsbrunner Kindern in Namibia

Der Königsbrunner Tim Volgman und seine Freundin Isabella Senger wollten in Namibia Kinder unterrichten. Seit Corona begann, liefern sie Hilfspakete aus.

Von Marion Kehlenbach

Eigentlich wollten Tim Volgman und seine Freundin Isabella Senger in Namibia Schulkinder unterrichten. Aber mit der Pandemie schlossen auch in dem afrikanischen Land die Schulen. Die Rückkehr nach Hause kam für die beiden aber nicht infrage.

Die deutsche Botschaft organisierte schnell die Rückkehr der deutschen Staatsbürger und Volgman und Senger warteten bereits in Windhoek auf ihren Heimflug. „Ich konnte nicht akzeptieren, dass wir nach Hause fliegen, da wir hier um einiges mehr leisten können. So beschlossen wir, in Namibia zu bleiben“, erzählt Volgman. Nun verteilt er Hilfspakete an Menschen, die keine Möglichkeit haben, sich und ihre Familie zu versorgen.

Tim Volgman arbeitete an der Brunnenschule in Königsbrunn

Aber der Reihe nach: Isabella Senger ist 24 Jahre alt und lebt in Haunstetten. Tim Volgman ist 29 Jahre alt und in Königsbrunn aufgewachsen. Bevor er und seine Freundin zu dem sozialen Projekt nach Namibia aufbrachen, arbeitete er als Heilerziehungspfleger für die Lebenshilfe Augsburg an der Brunnenschule in Königsbrunn. Auf das soziale Projekt wurden die beiden durch den Bayerischen Lehrerverband aufmerksam. Von Mitte Januar bis zum 16. März lief dann auch alles planmäßig und die beiden waren an einer Schule in der 5000-Einwohner-Stadt Karibib in dem westafrikanischen Land als Lehrer tätig. Doch dann kamen Corona, die Schulschließung und die Rückholaktion der deutschen Botschaft. 17 von 22 Freiwilligen vom Bayerischen Lehrerverband sind nach Hause geflogen. Fünf sind geblieben, unter ihnen Isabella Senger und Tim Volgman. Schnell sind die beiden in einer Wohnung der Namib High School untergekommen.

Zum gleichen Zeitpunkt startete der Gründer des Fußballprojekts „Dein Ball für Namibia“, Tony Arjen Dauglas, eine Hilfsaktion zur Versorgung der Jugendspieler vom Swakopmund FC, die aus den ärmeren Vierteln kommen. Und zum Fußball hat Volgman schon immer eine enge Bindung. Seit 24 Jahren spielt er selbst aktiv. Erst beim TSV Königsbrunn und dann beim FC Haunstetten, der ebenfalls schon für das Projekt in Namibia gespendet hat.

Königsbrunner fährt mit dem Auto in die Risikogebiete von Swakopmund in Namibia

Das neue Hilfsprojekt in Namibia hat in kurzer Zeit große Wellen geschlagen und wurde auf bedürftige Familien ausgeweitet. „Wir fahren meistens zu viert und transportieren die Pakete in zwei Autos, die uns von Freunden gestellt wurden“, sagt Volgman. Dann fahren sie in die Risikogebiete, um den Menschen dort zu helfen. „Durch den wegfallenden Tourismus fällt hier bei den meisten Menschen das Grundeinkommen weg und sie können ihre Familien nicht mehr versorgen. Die Hygiene ist leider auch hier in Namibia noch ein großes Thema, viele Menschen haben kein fließendes Wasser zu Hause oder andere Hygieneeinrichtungen wie eine Toilette.“

Jeden Tag packen die Helfer eine große Zahl an Hilfspaketen. Tim Volgman (links) und Isabella Senger engagieren sich seit einigen Wochen bei „Dein Ball für Namibia“. Bild: Volgman

Aufgrund von Corona gibt es in Namibia auch Ausgangssperren, die parallel zu Deutschland verlaufen. Nur ist es für die Menschen dort um einiges schwerer, diese einzuhalten, weil sie teilweise zu acht auf zehn Quadratmetern wohnen. Der Zustand derzeit scheint stabil mit insgesamt 16 positiven Fällen. 13 sind bereits wieder gesund. Die Dunkelziffer der Erkrankten könne aufgrund der wenigen Tests aber deutlich höher sein, sagt Volgman: „Trotzdem muss man festhalten, dass Corona im Gegensatz zur Hungersnot eher ein kleines Problem ist.“

Für 3,50 Euro kann "Dein Ball für Namibia" ein Hilfspaket zusammenstellen

In einem Hilfspaket sind Lebensmittel und Hygieneartikel wie Reis, Maismehl, Nudeln, Gemüse, Suppen, Toilettenpapier, Seife, Kleiderspenden oder Spielsachen für Kinder. Ein Paket kostet 3,50 Euro und hilft einer Familie für zwei bis vier Tage. Nun hoffen Senger und Volgman aus Spenden aus ihrer Heimat. „Die Spenden gehen zu 100 Prozent in die Pakete und direkt zu den Familien“, versprechen sie.

Die Rückkehr der beiden ist für Juli geplant und sie hoffen, dass sich bis dahin die Lage etwas beruhigt hat. Wieder in Deutschland, will Isabella Senger ihr Referendariat antreten.

Tim Volgman hat dagegen neue Pläne: „Ich möchte gern weiter im sozialen Bereich tätig bleiben und eventuell sogar meine eigene Organisation für Menschen in verschiedenen Notlagen gründen.“

Wer das Projekt unterstützen will, kann es tun über Paypal: DBFN@GMX.DE; Kontoverbindung: Sparkasse Prignitz, Stichwort „Dein Ball fuer Namibia“ IBAN: DE84160501011010014257

Mehr zum Projekt erfahren Sie über die Homepage der Initiative.

Lesen Sie dazu auch: