vor 20 Min.

Dem Papier gehört ihre künstlerische Liebe

Marlen Pinkenburg aus Schwabmühlhausen bietet besondere Workshops zur Schmuckherstellung an. Sie animiert die Menschen zur Kreativität.

Von Anna Starker

Kreativ war Marlen Pinkenburg schon immer. Früher hat sie vor allem gemalt. Zur Schmuckgestaltung inspirierte sie 2010 ein Muschelfund am Strand und die Frage, wie sie daraus am besten eine Kette fertigen könnte. Heute steht die junge Frau in ihrem Atelier in Schwabmühlhausen und zeigt stolz auf ihre einzigartigen Kreationen aus Papier und Naturprodukten.

„Ich habe mir alles selbst beigebracht“, sagt Marlen Pinkenburg. In vielen Stunden des Selbststudiums entwickelte sie ihre ganz eigene Art. „Für mich macht die Materialherstellung den Reiz aus. Es geht mir nicht einfach darum, etwas aufzufädeln“. Die außergewöhnlichen Perlen aus Papier etwa dauern in der Herstellung mehrere Tage: Rollen, Prägen, Lackieren, Imprägnieren – die Arbeitsschritte benötigen ihre Zeit.

Ihr Wissen möchte die freischaffende Künstlerin nun weitergeben. Ab Mai bietet sie in hellen Räumen in Schwabmühlhausen Workshops für Schmuckherstellung an. „Ich möchte damit die Menschen inspirieren, kreativ zu werden, etwas selbst zu machen“, erläutert Pinkenburg ihre Motivation. Die Kurse sollen in ganz kleinem Rahmen stattfinden, mit maximal vier Teilnehmern. Auch Einzelunterricht ist möglich. Wichtig ist der Künstlerin, den Teilnehmenden Zeit und Raum für Fragen, Gespräche, Miteinander zu geben – und natürlich Raum für Kreativität. „Das ist im übervollen, zeitlich knapp gemessenen Umfeld nicht zu leisten“, weiß sie aus leidvoller Erfahrung zu berichten.

Neben einem eintägigen Grundkurs Schmuckgestaltung für Anfänger bietet sie daher auch zwei Workshops an, die zwei Tage dauern. In einem kann „Schmuck aus Papier“ hergestellt werden. Die künstlerische Herausforderung besteht für Marlen Pinkenburg dabei darin, das Papier so in Form zu bringen, dass das Material an sich nicht mehr als solches erkennbar ist. Heraus kommen leichte, mal filigrane, mal opulente Stücke, die sich von der Masse abheben. Eine Möglichkeit, selbst individuellen Trachtenschmuck herzustellen, bietet der zweite Wochenendkurs. Auch dort geht es darum, Besonderes zu schaffen, Einzelstücke etwa aus Bioleinengarn und Filz herzustellen.

Marlen Pinkenburg arbeitet am liebsten mit hochwertigen Materialien und Naturprodukten. Nachdem sie mit Muscheln und Holz startete, kam sie zur „Wire Art“ und entdeckte schließlich ihre Liebe zu Papier als Werkstoff. Ihre Stücke verkauft sie teils auf Märkten oder in ihrem Atelier. „Ich möchte die Materialien unter einem anderen Blickwinkel darstellen.“

Wenn sie gefragt wird, ob sich Workshops in dieser Größe lohnen, verweist sie darauf, dass für sie der künstlerische Aspekt im Vordergrund stehe und sie die Menschen zu Kunst und Kreativität animieren möchte. Viel Wert legt sie auch auf das Gesellige. In den Räumen des Ateliers gibt es einen schönen Aufenthaltsraum. Die Teilnehmer sollen Zeit haben, sich auszutauschen. Pinkenburg, Mutter eines Kleinkindes, freut sich auf die neue Herausforderung: „Es ist immer auch eine Gelegenheit, interessante Menschen zu treffen“.