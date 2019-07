vor 57 Min.

Ein Rendezvous zweier Musikkapellen

Das Freundschaftstreffen in Walkertshofen bietet dem Publikum Blasmusik im Doppelpack

Zu einem musikalischen Freundschaftstreffen nach Noten geriet die abendliche Serenade auf dem Dorfplatz von Walkertshofen, zu der die örtliche Musikkapelle in diesem Jahr ihre Kolleginnen und Kollegen der Musikkapelle aus Graben eingeladen hatte. Die Zuhörer bekamen von den beiden Kapellen hochkarätige Blasmusik im Doppelpack geboten. An die 80 Musikerinnen und Musiker boten im Schatten des mächtigen Kirchturms von St. Alban eine gute Stunde lang konzertante Blasmusik vom Feinsten – abwechselnd moderiert von Tanja Lupo (Graben) und Vroni Miller (Walkertshofen).

Mit dem portugiesischen Marsch „O Vitinho“ eröffnete die Musikkapelle Graben unter der Leitung ihres Dirigenten Ewald Brückner die abendliche Serenade. Im Medley „Mexico olé“ – von einem Freund des Kapellmeisters exklusiv für die Musikkapelle Graben zusammengestellt – schlugen die Gäste vom Lechfeld einen weiten musikalischen Bogen von einem landestypischen „Huttanz“ über „La Bamba“ bis hin zu Rex Gildos Gassenhauer „Fiesta Mexicana“. Zurück in heimischen Gefilden legten die Gräbinger den „Kuschelwalzer“, eine Fortsetzung der erfolgreichen Kuschelpolka von Peter Schad, und die böhmische Polka „Musikantensehnsucht“ von Guido Henn auf. Im Medley „The very Best of Herb Alpert“ erklangen unvergessene Hits des amerikanischen Musikers und Bandleaders, der in den 1960er-Jahren mit seiner Band Tijuana Brass weltweit mehr als 72 Millionen Platten verkaufte und mit acht Grammy Awards ausgezeichnet wurde. „Hits im Beguine Rhythmus“ waren die Oldie-Ohrwürmer „San Francisco“, „Silence is golden“ und Luis Armstrongs Megahit „What a wonderful World“. Dirigent Roland Dworschak und seine Walkertshofener Musikanten präsentierten zum Auftakt den „Boccacio Marsch“ von Franz von Suppé, dem Begründer der Wiener Operette. Sein Geburtstag jährte sich in diesem Jahr im April zum 200. Mal. „Abba in Concert“ war eine mitreißende Reminiszenz an die legendäre schwedische Popgruppe. In einem neuen Arrangement von Kurt Gäble erklang die böhmische Kultpolka „Rosamunde“. Als eine der bekanntesten und beliebtesten Polkas weltweit, wird sie sogar auf amerikanischen Festen als „Beer Barrel Polka“ gespielt. Weitere Stationen im Programm der Walkertshofener waren „Träume der Nacht“, eine neue Komposition von Peter Schad, und die rockige Polka „Musikanten mit Herz“. Mit unsterblichen Melodien aus den Karl-May-Filmen der 1960er-Jahre erinnerten Roland Dworschak und seine Musikanten an den im Frühjahr verstorbenen Filmmusik-Komponisten Martin Böttcher: „Winnetou und Old Shatterhand“.

Zum großen Finale vereinigten sich beide Kapellen zu einem einzigen großen Blasorchester. Die Polka „Ein Denkmal für die Blasmusik“ von Michael Kuhn, der „Andulka-Marsch“ und als Zugabe „Der Mond ist aufgegangen“ beschlossen im Abendlicht die Serenade. (wkl)

