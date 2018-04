vor 56 Min.

Ein Ton-Poet spielt in der Buchhandlung

Der Gitarrist Andreas Dombert tritt in der Buchhandlung Schmid auf.

Gitarrist Andreas Dombert in Schwabmünchen

Der Gitarrist Andreas Dombert, 2017 für den Echo-Jazz nominiert, ist ein Klangfarben-Maler und Ton-Poet. Mit seinen Minimal-Music-Kompositionen betritt er Neuland und entlockt der Gitarre bislang unerhörte Klänge. Dabei schöpft er aus einer musikalischen Tiefe, die das Publikum in ihren Bann zieht und ganz unmittelbar anspricht. Musikalische Prozesse, die sich extrem langsam verändern, bescheren dem Zuhörer ein neuartiges Gefühl: eine „Auszeit von der Zeit“ in einer immer hektischer werdenden Welt.

Neben stilprägenden Minimal-Kompositionen wie „Piano Phase“ von Steve Reich stellt Andreas Dombert Eigenkompositionen und seine ganz eigene künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Minimal Music vor. Bei der Reduktion auf das musikalisch Wesentliche zelebriert er die Macht der Wiederholung und lässt seine vielfältigen Erfahrungen aus Klassik, Pop und Jazz einfließen.

Zu hören ist Andreas Dombert am Samstag, 7. April, ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Schüler und Studenten zahlen neun Euro. Reservierungen unter 08232/71952.