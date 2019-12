vor 48 Min.

Eine Stunde der Entschleunigung

Das Adventssingen der Hochsträßler in der Dreifaltigkeitskirche ist ein Kontrast zur Hektik der Vorweihnachtszeit

Von Ingeborg Anderson

Immer wieder ein beliebter Termin in der Zeit vor Weihnachten ist das Adventssingen des Heimatvereins D’Hochsträßler, das heuer zum 36. Mal stattfand. Das ließ sich an den zahlreichen Besuchern, die zu diesem besinnlichen Konzert in die evangelische Dreifaltigkeitskirche gekommen waren, ablesen.

Drei Ensembles waren es, die an diesem Konzertnachmittag zum zweiten Advent vom Altarraum aus das Programm gestalteten: Volkstümliches, aber auch eine Weihnachtspastorale von Antonio Vivaldi und ein Opferlied von Ludwig van Beethoven spielte das Bläserensemble der Stadtkapelle. Die Stubenmusik Holzhauser steuerte instrumentale Musik aus dem Voralpenland bei, ebenso wie die Ettringer Sängerinnen, die sich mit Dreigesang und Gitarre volkstümlich-stimmungsvoll auf Herbergssuche begaben. Außerdem war an der Orgel Gertrud Drössler mit Kompositionen aus der Zeit des Barock zu hören.

Ein Programm, das angenehm harmonisierte und dazu angetan war, in der Hektik der Vorweihnachtszeit eine Atmosphäre des Innehaltens und des Entspannens zu schaffen.

Zur Bereicherung dieses Programms trug darüber hinaus Pfarrer Peter Lukas mit passenden Texten bei. Diesmal erzählten die Geschichten, die er vortrug, von Engeln.

Von Engeln, die auch mal inkognito auf dem Fahrrad unterwegs sind und eigentlich immer da sind – man muss sich ihnen nur öffnen. Zwei bewährte Traditionen der Konzertreihe wurden fortgeführt: Einmal das gemeinsam gesungene Adventslied der Adventslieder „Macht hoch die Tür“ als Abschluss und zum anderen die Spende für einen guten Zweck. So verkündete Corinna Kammerer, die Vorsitzende des Heimatvereins: „Diesmal ist es eine ökumenische Spende. Denn der Erlös aus dem Konzert ist für die Fensterläden am renovierten katholischen Pfarrhaus gedacht, und der Erlös aus dem Glühweinverkauf kommt der Orgel der evangelischen Kirche zugute.“

