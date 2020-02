vor 24 Min.

Er will eine moderne Mehrzweckhalle

Warum Marcus Knoll Bürgermeister werden will

1. Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Eine modernisierte oder neue Mehrzweckhalle, die den schulischen Anforderungen und dem sportlichen Angebot gerecht wird und als Veranstaltungsort einladend für die Vereine und Bürger aller Ortsteile ist. Und, falls ein zweiter Wunsch gestattet ist, gern auch mich als Bürgermeister...

2. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Wir wollen ambulant betreute Wohngemeinschaften (auch in den Ortsteilen), flexible Mobilitäts- und Nahversorgungsangebote und verfolgen Konzepte mit Nachbarschaftshilfe und in Zusammenarbeit mit der Altenheimstiftung.

3. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich nutze WhatsApp und (anlässlich der Wahlen) auch Facebook und Instagram. Die Möglichkeiten sind toll. Allerdings finde ich, dass Nutzer die Inhalte oft zu wenig reflektieren. Das begünstigt Polemik und gefährdet den Zusammenhalt in Gesellschaft und Politik.

4. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Es kommt auf meine Stimmung an: Manchmal in der Natur, zum Beispiel der Bachlauf der Gennach beim Angeln. Manchmal in Gesellschaft wie auf einem Fest der Vereine.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Fleiß und Engagement, Zuverlässigkeit, Erfahrung, Ideenreichtum, schnelle Auffassungsgabe, Sinn für Gerechtigkeit sowie die Fähigkeit, mich in die Lage anderer zu versetzen und Dinge aus deren Sicht zu betrachten.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Ich würde sagen meine Rastlosigkeit und Ungeduld, und vielleicht auch eine gewisse Neigung zur Perfektion. Ich arbeite an mir.

7. Ich will Bürgermeister werden, weil…

… ich voller Ideen und Leidenschaft für meine Heimatgemeinde stecke. Ich bin überzeugt, mit meinem Wissen und Tatendrang viel bewirken zu können.