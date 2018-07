vor 54 Min.

Erntedankfest für zwei Windräder

In Lamerdingen findet das erste Wind-Erntedankfest der Bürgerwind Lamerdingen GmbH & Co. KG (Ostallgäu) statt.

Lamerdingen feiert seine erfolgreichen ersten Betriebsjahre

Die beiden Windräder der Bürgerwind Lamerdingen GmbH & Co. KG sind nun bereits seit mehr als drei Jahren in Betrieb. Seitdem wurden jedes Jahr die Ertrags-Prognosen übertroffen. So zeigt der Windpark mit seinen 92 Beteiligten, dass auch hier in der Region in Südbayern die Energiewende mit Windkraft sehr erfolgreich sein kann.

Um die guten Windjahre und Ergebnisse zu feiern, veranstaltet die Bürgerwind Lamerdingen am Sonntag, 8. Juli, ab 10 Uhr an der Windenergieanlage 2 ein großes Wind-Erntedankfest. Dazu sind alle Kommanditisten, die Anwohner, die Unterstützer des Projekts und alle weiteren Interessierten eingeladen. Vor Ort versorgen der FSV Lamerdingen und die Landfrauen die Gäste mit Gegrilltem, Getränken, Kaffee und Kuchen. Für die festliche Stimmung sorgt der Musikverein Lamerdingen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Kinderbetreuung und eine Hüpfburg.

Themen Folgen