Flohmarkt-Vergnügen in Krisenzeiten

Ein Fischernetz als Deko war auch unter den Flohmarkt-Angeboten. Gastronomie-Ausstattung und Dekoartikel aus mehreren Jahrzehnten bietet das Hotel Zeller in Königsbrunn bei einem privaten Flohmarkt an.

Während die Kunden im Fundus des Hotel Zeller stöbern, plagen die Chefin ganz aktuelle Sorgen

Von Hermann Schmid

Es war ein nicht alltäglicher Flohmarkt in ganz besonderen Zeiten. Einen Tag, nachdem sie Gastroausstattung, Geschirr und Dekoartikel im Festsaal des Hotels Zeller zum Verkauf angeboten hatte, wirkt Gabi Dreisbach – zumindest in diesem Punkt – zufrieden. „Es ist gut gelaufen, vor allem, wenn man die Umstände bedenkt.“ Und kündigt an: Wenn die Corona-Krise überwunden ist, wird es einen weiteren Zeller-Flohmarkt geben.

Kurz nachdem am Sonntag um 9Uhr der Festsaal geöffnet wurde, herrscht reges Kommen und Gehen. Anneliese Baer und Renate Pinnel sind mit ihren Schnäppchen schon sehr zufrieden. Pinnel, die privat gerne dekoriert, hat sich Steine, Muscheln und einen Miniaturleuchtturm gesichert. Anneliese Baer hat unter anderem ein Dutzend aufgerollte und geschnürte Notenblätter erworben, „zum Basteln, für den Osterbasar der AWO – der heuer leider ausfällt.“ Die beiden Freundinnen sind beide bei der „Zeitbörse“ aktiv. Für deren Aktivitäten kauft Anneliese Baer einen portablen Spritzschutz, „sehr nützlich beim Kuchenverkauf“.

Gastronomieausstattung und Geschirr locken viele Käufer an. Sabine Mayer ist aus Biburg gekommen, um sich mit Besteck und Tellern einzudecken, „weil die Kinder bei uns so viel geschrottet haben“. Carmen Gerum, die vor wenigen Wochen das Wirtshäusl in Langerringen übernommen hat (wir berichteten), überlegt lange, ob sie einen vierarmigen Kerzenhalter erstehen soll. SPD-Bürgermeisterkandidat Nicolai Abt verlässt den Festsaal mit vier Suppenschüsseln.

Gabi Dreisbach beobachtet das Treiben zwischen den Tischen im Festsaal, überlässt die Abwicklung der Verkäufe aber ihren vier gastronomieerfahrenen Kindern und einigen Mitarbeitern. Manfred Rehm hat vor einigen Wochen den hölzernen Fahnenmast vor seinem Haus in Bobingen durch einen aus Alu ersetzt. Er prüft eine lange Fahne in Schwarz-Rot-Gold. Die will er zu besonderen Anlässen hissen. „Wir kennen das von unseren USA-Reisen, da sieht man viele Flaggen in den Gärten“, erzählt er. Eine blau-weiße Fahne würde er ja noch dazu nehmen – doch die ausgelegte hat das Logo der Paulaner-Brauerei mitten im Rautenmuster. Das passt nicht. Gabi Dreisbach lässt im Keller nachschauen. Da findet sich noch eine Bayernfahne für Martin Rehm.

Auch wenn der Markt wie geplant stattfindet, bereitet die Corona-Krise Dreisbach große Sorgen. Seit einigen Tagen gehen zahlreiche Stornierungen ein. „Eigentlich wollten wir gestern schon den Dienstplan für die nächste Woche machen“, erzählt sie: „Aber wir wissen ja gar nicht, was übermorgen ist. Die Lage ändert sich stündlich“. Sie lobt die täglichen Informationen durch den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, doch auch die seien aktuell nur sehr begrenzt gültig. In der Nacht auf Montag hat Bayern die Vorschriften verschärft. Lokale dürfen nur noch von 6 bis 15 Uhr öffnen, Hotels können weiter betrieben werden, Versammlungen und Tagungen sind allerdings untersagt. „Das entzieht uns die Geschäftsgrundlage“, stellt Gabi Dreisbach fest. Man müsse jetzt prüfen, ob man die Hotels befristet schließe: „Das ist dann aber existenzgefährdend.“

