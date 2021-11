Weinlese: Welchem Buch die Besucherinnen und Besucher in Graben lauschten.

In ruhiger und behaglicher Atmosphäre konnten sich die Gäste der 37. Wein-Lese-Veranstaltung am Samstagabend im Gräbinger Kulturzentrum entspannen.

"Wein, Weib und Gesang gehören zu den schönen Dingen. Doch rät der Arzt zur Mäßigung, so lasst zuerst das Singen." Nach dieser ermunternden Einleitung von Gastgeber Andreas Scharf genossen die Gäste die Auswahl erlesener Weine in Käsebegleitung.

Ein Chardonnay Frizzante, zwei köstliche Weißweine und zwei vollmundige "Rote" riefen mit fantasievollen Aromen an den Tischen so manche Erinnerungen an einen italienischen Sommer am Gardasee, im Piemont oder in Apulien wach. Das A n'DSharp-Quintett mit Hebbe Heim (Schlagzeug), Andi Scharf (Bass), Vicky Konrad (Gitarre), Heiner Lehmann (Saxofon, Flöte, Gitarre) und Wolfi Weber (Trompete) umspielte jazzig die kulinarischen Genüsse.

Auf das Buch, das die Veranstalter für den "kulturellen Bildungsauftrag" gewählt hatten, waren die Gäste, wie immer, sehr gespannt. "Der große Sommer" des Autors Ewald Arenz fügte sich thematisch perfekt in das kulinarische Ambiente ein.

Dieser eine Sommer, den nur einmal im Leben gibt

Dank der lebendigen Interpretation des Textes durch die Anna Biedermann erlebten die Gäste mit dem heranwachsenden Frieder, dem fünfzehnjährigen Hauptprotagonisten, "diesen einen Sommer, wie es ihn wahrscheinlich nur einmal im Leben gibt, den hoffentlich jeder hat, in dem sich alles ändert", und der in die 80er-Jahre zurückführte.

Die Zuhörer folgten Frieder ins Klassenzimmer, erlebten mit ihm den Frust einer verhauten Lateinschulaufgabe, begegneten mit ihm dem Mädchen mit dem flaschengrünen Badeanzug auf dem Sprungbrett im Freibad und durchlebten seine Unsicherheit und seine erste großen Liebe. Alle Leichtigkeit und Witzigkeit der von Anna Biedermann mitreißend interpretierten Textpassagen konnten jedoch nicht die unterschwellige Melancholie verdecken, mit der sich Frieder im Rückblick an diesen Sommer erinnert. Die Frage, warum er, der Hauptprotagonist, Jahre später ein Grab auf dem Friedhof sucht, blieb für die Zuhörer - zumindest am Ende dieses Abends - unbeantwortet.