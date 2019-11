vor 45 Min.

Großer Gartenmarkt eröffnet bald

Der neue Baywa Bau- und Gartenmarkt an der A30 eröffnet am Montag in Schwabmünchen. Filialleiter Attila Oyanbas freut sich schon auf die Kunden.

Am neuen Baywa-Standort im Gewerbegebiet Nord in Schwabmünchen geht es nächsten Montag los. Die Öffnungszeiten ändern sich. Was es sonst noch Neues gibt

Seit Monaten kann man den Baufortschritt des Baywa Bau- und Gartenmarktes an der A30 beobachten. In den vergangenen Wochen wurden außen die grünen Schilder und Firmenlogos angebracht. Im Inneren herrschte reges Treiben. Nun ist der große Bau so gut wie fertig. Der Bau- und Gartenmarkt eröffnet am Montag, 25. November, um 8 Uhr im Gewerbegebiet direkt an der Kreisstraße A30. Ein 36-köpfiges Team um Marktleiter Attila Oyanbas wird sich am neuen Standort um die Projekte und Wünsche der Kunden kümmern. Zwölf zusätzliche Arbeitsplätze wurden geschaffen. Der neue Markt besitzt eine mehr als doppelt so große Verkaufsfläche als der alte an der Feldkapelle am Stadtausgang Richtung Untermeitingen. Über 6000 Quadratmeter, mehr als 70000 Artikel warten im neuen Markt auf die Kunden. Etwa ein Viertel der Fläche ist der Gartenwelt gewidmet.

Zur Neueröffnung gibt es Angebote und Aktionen. Es gibt Gutscheinkarten im Gesamtwert von 400 Euro zu gewinnen. Für Verpflegung ist am Eröffnungstag gesorgt.

Baywa hat beim Neubau den Fokus auf ein nachhaltiges Energiemanagement gelegt. Die benötigte Wärmeenergie wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage gewonnen. Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Fußbodenheizung. Bei der Decken- und Regalbeleuchtung werden ausschließlich LED-Leuchten eingesetzt, sodass der Energiebedarf gegenüber herkömmlicher Beleuchtung um rund 35 Prozent gesenkt werden kann. Auf dem Dach des Gebäudes wird eine 1400 Quadratmeter große Photovoltaikanlage errichtet.

Auf 1500 Quadratmetern gibt es im Gartenmarkt eine große Auswahl an Pflanzen, Gartentechnik und Zubehör und Ideen für die Garten- und Balkongestaltung. Der Weihnachtsmarkt verbreitet festliche Stimmung mit Dekorationsartikeln für die Adventszeit und nachhaltigen Weihnachtsbäumen. Es gibt neue Sortimente mit Bodenbelägen und Bauelementen im Markt. Die Heimtierabteilung hält Nahrung und Zubehör bereit. Auch Pferdefreunde und Hobby-Geflügel-Farmer finden das passende Tierfutter. Neu hinzugekommen ist die große Holzabteilung. Die Kunden können sich das Holz kostenlos zuschneiden lassen. Spülenausschnitte und Eckverbindungen sind ebenfalls möglich. Kurzfristig benötigte Werkzeuge und Maschinen lassen sich vor Ort mieten. Für größere Einkäufe kann ein Anhänger ausgeliehen werden oder der Einkauf nach Hause geliefert werden. In der Farbenabteilung wird der Wunschfarbton angemischt. Schlüsselkopien werden direkt angefertigt.

Direkt vor dem Markt kann bequem und kostenlos geparkt werden.

Die Öffnungszeiten wurden verlängert. Von Montag bis Samstag ist nun täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Neueröffnung des Baywa Bau- und Gartenmarkt Schwabmünchen findet am Montag, 25. November, in der Lilienthalstraße 3 (Adresse für Navigationssysteme: Albert-Einstein-Straße 1) statt.

