Hätten Sie’s gewusst?

Das sind die richtigen Lösungen

Ganz ehrlich: Das Adventsrätsel war teilweise nicht gerade leicht. Gesucht waren Orte, in denen markante Kirchen stehen. Von den Gotteshäusern wurden Tag für Tag entweder Details gezeigt oder Ausschnitte der Fassade. Auch in der Beschreibung gab es den ein oder anderen Tipp.

Aus den Ortsnamen musste dann ein Buchstabe notiert werden – am Ende ergaben alle Buchstaben eine Lösung, die insgesamt aus 21 Zeichen besteht: „Leise rieselt der Schnee.“ So heißt das bekannte Weihnachtslied, das der Pfarrer Eduard Ebel dichtete. Wer ein Türchen verpasst hatte, konnte trotzdem am Adventsrätsel teilnehmen. Denn nach Weihnachten zeigten wir zum Abschluss eine Übersicht.

Bei vielen Lesern kam das außergewöhnliche Rätsel zur Einstimmung auf Weihnachten bestens an. Einige haben sich die einzelnen Folgen oder die große Übersicht ausgeschnitten – im Sommer geht es dann aufs Rad, um die Kirchen aus nächster Nähe selbst bewundern zu können. (mcz)

